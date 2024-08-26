Эксперт по беспилотникам рассказал об особенностях дрона-камикадзе «КУБ»

Эксперт по дронам Багдасарян: преимущества дрона «КУБ» — простота и дешевизна

Дроны-камикадзе «КУБ» отличаются своей простотой и дешевизной, кроме того, их можно запускать с любой неподготовленной площадки. Об этом 23 августа в беседе с «Известиями» заявил генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

Накануне АО «Концерн «Калашников» в очередной раз выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ». Президент концерна Алан Лушников в Telegram отметил, что «КУБы» применяются и в районе боестолкновений в Курской области.

«Его «плюс» — простота и дешевизна. Он серийный, массовый, простой в употреблении, стартует с любой точки. <...> На этапе поражения цели он автоматически, после указания оператора, ее уничтожает, пикирует с большой скоростью», — сообщил Багдасарян.

Такой тип дронов можно применять и в индивидуальных, и в массированных атаках. Обмен данными с оператором происходит в режиме реального времени. Всего в работе он может находиться до 30 минут, а радиус действия — до 15 км, уточнил собеседник издания. Он также добавил, что масса полезной нагрузки — 3 кг, а сам «КУБ» весит около 15 кг.

В январе портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «КУБ» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщало издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

Затем, в апреле, «Калашников» показал применение барражирующего дрона-камикадзе «КУБ» собственного производства. На кадрах был виден запуск боеприпаса с катапульты. Кроме того, представлена запись поражения наземных целей, сделанная с разведывательного дрона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.