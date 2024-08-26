Войти
Известия.ru

Эксперт по беспилотникам рассказал об особенностях дрона-камикадзе «КУБ»

222
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Эксперт по дронам Багдасарян: преимущества дрона «КУБ» — простота и дешевизна

Дроны-камикадзе «КУБ» отличаются своей простотой и дешевизной, кроме того, их можно запускать с любой неподготовленной площадки. Об этом 23 августа в беседе с «Известиями» заявил генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

Накануне АО «Концерн «Калашников» в очередной раз выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ». Президент концерна Алан Лушников в Telegram отметил, что «КУБы» применяются и в районе боестолкновений в Курской области.

«Его «плюс» — простота и дешевизна. Он серийный, массовый, простой в употреблении, стартует с любой точки. <...> На этапе поражения цели он автоматически, после указания оператора, ее уничтожает, пикирует с большой скоростью», — сообщил Багдасарян.

Такой тип дронов можно применять и в индивидуальных, и в массированных атаках. Обмен данными с оператором происходит в режиме реального времени. Всего в работе он может находиться до 30 минут, а радиус действия — до 15 км, уточнил собеседник издания. Он также добавил, что масса полезной нагрузки — 3 кг, а сам «КУБ» весит около 15 кг.

В январе портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «КУБ» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщало издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

Затем, в апреле, «Калашников» показал применение барражирующего дрона-камикадзе «КУБ» собственного производства. На кадрах был виден запуск боеприпаса с катапульты. Кроме того, представлена запись поражения наземных целей, сделанная с разведывательного дрона.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:17
  • 4043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету