Войти
ЦАМТО

В Австралии будет создано предприятие Kongsberg по производству ракет NSM и JSM

211
0
0
Морская ударная ракета  NSM от Kongsberg
Морская ударная ракета  NSM от Kongsberg.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 августа. Правительство Австралии 22 августа объявило о планах по строительству в стране в партнерстве с Kongsberg Defence Australia предприятия по производству и обслуживанию ракет Naval Strike Missiles (NSM) и Joint Strike Missiles (JSM).

Как сообщает Armyrecognition.com, промышленный объект будет возведен в районе аэропорта Уильямтаун (пригород Мельбурна). Инвестиции в проект составят около 850 млн. австр. долл., причем на этапе строительства будет создано более 500 рабочих мест и внесено около 100 млн. австр. долл. в местную экономику. После ввода в эксплуатацию численность персонала составит около 100 человек.

Ожидается, что строительство начнется в конце этого года. Предприятие будет сосредоточено на производстве и обслуживании ракет NSM и JSM для ВС Австралии.

Партнерство с норвежской Kongsberg Defence & Aerospace является частью проекта Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO), компонента комплексной инвестиционной программы правительства Австралии, начатой в 2024 году. Программа предусматривает выделение до 21 млрд. австр. долл. в течение следующего десятилетия на проекты по увеличению возможностей ВС Австралии по нанесению высокоточных ударов и обеспечению производства боеприпасов в стране, что соответствует "Национальной оборонной стратегии 2024".

Ракеты NSM планируется интегрировать на эсминцы класса "Хобарт" и фрегаты класса "Анзак". Она заменят имеющиеся на вооружении в настоящее время противокорабельные ракеты "Гарпун".

Пуск NSM может осуществляться с различных платформ по целям на море и на суше. Ракета обеспечивает поражения защищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км. Длина боеприпаса – 3,96 м, стартовая масса – 407 кг, масса осколочно-фугасной боевой части – около 125 кг, скорость полета – 0,7-0,9 М.

Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

JSM представляет собой крылатую ракету воздушного базирования, разработанную, в первую очередь, для истребителя F-35 "Лайтнинг-2". Это усовершенствованная версия NSM, адаптированная для воздушного пуска и оптимизированная для размещения во внутреннем отсеке вооружения F-35. JSM предназначена как для борьбы с надводными, так и наземными целями.

Как уже сообщал ЦАМТО, Kongsberg Defense & Aerospace объявила о подписании с властями Австралии основного контракта на поставку противокорабельных ракет NSM 5 января 2023 года.

Согласно размещенному Kongsberg 4 января 2023 года на фондовой бирже Осло сообщению, компания заключила с Минобороны Австралии контракт стоимостью более 5 млрд. норвежских крон на поставку ПКР NSM и вспомогательного оборудования. Документ был подписан в декабре 2022 года.

В 2022 году МО Австралии объявило о выборе ПКР NSM для закупки в рамах проекта SEA-1300 для замены состоящих на вооружении ПКР RGM-84 "Гарпун" Блок.2. Ракеты будут применяться с борта фрегатов класса "Анзак" и эсминцев класса "Хобарт" ВМС Австралии и, как ожидается, начнут поступать на вооружение с 2024 года. Начальный контракт на сумму 489 млн. норвежских крон (около 48,4 млн. долл.) был подписан в июле 2022 года.

Контракт предусматривает использование значительного объема австралийского контента, который будет поставляться через Kongsberg Defense Australia и растущую сеть австралийских поставщиков.

Австралия является одним из основных заказчиков Kongsberg.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Норвегия
Продукция
F-35
Harpoon ПКР
NSM
Компании
Kongsberg
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:17
  • 4043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету