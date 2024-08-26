"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом

NI: российский Су-34 идеально подходит для уничтожения сложных целей

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский Су-34 является идеальным многофункциональным самолетом, способным поражать сложные цели, пишет американское издание The National Interest.

"Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — говорится в публикации.

Как пишет издание, эффективность самолета максимальна при адекватной поддержке с воздуха и с земли. Среди основных преимуществ Су-34 — способность нести несколько тонн вооружения, включая высокоточные ракеты и планирующие бомбы, отмечается в статье.

Су-34 представляет собой самолет, способный выполнять несколько задач без оглядки на вражеские истребители или зенитные установки, резюмировал автор.

Истребитель Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Его дальность полета – до 4 000 километров, максимальная скорость – до 1 900 километров в час, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.