ВС Норвегии провели первые огневые испытания ПЗРК "Перун"

ЦАМТО, 23 августа. Вооруженные силы Норвегии провели первые огневые испытания переносных зенитных ракетных комплексов "Перун" (PIORUN), недавно поставленных польской компанией MESKO S.A. (подразделение Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ).

Как сообщается в официальном пресс-релизе ВС Норвегии, испытания проведены в связи с поступлением комплекса на вооружение егерского батальона (боевая батальонная группа) "Сер-Варангер", дислоцированного на севере Норвегии, вблизи с границей с Россией. Боевая демонстрация системы прошла успешно.

ПЗРК "Перун" являются частью строящейся эшелонированной системы ПВО страны.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ПЗРК "Перун" был заключен с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) в ноябре 2022 года по результатам открытого тендера. Польская компания опередила претендентов из Франции, Швеции и США. Стоимость заказа составила 350 млн. норв. крон (около 35,1 млн. долл.). В рамках контракта MESKO S.A. должна, начиная с 2023 года, поставить ВС Норвегии несколько сотен ракет и пусковых установок.

Польская компания MESKO S.A. объявила о поставке первой партии переносных зенитных ракетных комплексов "Перун" ВС Норвегии 12 декабря 2023 года. Количество передаваемых систем не сообщалось.

В составе Сухопутных войск Норвегии ПЗРК "Перун" будут обеспечивать нижний эшелон системы ПВО Норвегии, в состав которой также входят ЗРК NASAMS (в перспективе и новые IRIS-T SL).

Норвегия стала четвертым покупателем "Перун" после Польши, Эстонии и США. Партия ПЗРК также была безвозмездно передана ВС Украины.

ПЗРК "Перун" представляет собой модернизированный вариант состоящего на вооружении ВС Польши ПЗРК "Гром" (GROM), являющегося дальнейшим развитием ПЗРК "Игла". Он предназначен для борьбы с низколетящими воздушными целями, включая вертолеты, самолеты, БЛА и крылатые ракеты в дневное и ночное время (при оснащении тепловизионным прицелом). Общая масса ПЗРК – 19,5 кг, масса ракеты – 10,5 кг. Дальность поражения целей – от 400 м до 6500 м, высота поражения целей – от 10 м до 4 км, средняя скорость – 560 м/с.