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Великобритания должна быть готова к конфликту с Россией, но нынешнее состояние британской армии не показывает этого. Если Лондон не восполнит запасы оружия, переданного Украине, угроза войны станет реальной. Об этом предупредил экс-начальник Генштаба ВС Британии Патрик Сандерс.

У Британии осталось меньше пяти лет для восполнения потраченных на Украину вооружений, считает Сандерс. По его словам, угроза столкновения с Россией сейчас сильна как никогда, при этом Великобритания к ней совсем не готова. Сегодняшняя армия не способна проводить масштабные операции и развертывать большие силы в случае возникновения конфликта.

Лучший способ избежать этого — обеспечить нашу готовность к борьбе, способность сдерживать и предотвращать эти конфликты в этом десятилетии.

— заявил генерал.

По его расчетам, угроза со стороны России для Великобритании может возникнуть уже к 2028 году. Это произойдет из-за совпадения нескольких событий: окончание конфликта на Украине, естественно, победой России, потому что в победу Киева никто не верит, модернизация и усиление экономики России в свете СВО, а также угроза вторжения Китая в Тайвань в 2027 году.

Стоит отметить, что заявления о слабости британской армии звучат уже не в первый раз, и они имеют под собой все основания для этого. На сегодняшний день Великобритания превратилась в среднестатистическую европейскую страну с остатками флота и постоянно сокращающейся армией из-за проблем с финансированием. При этом она все еще грозно надувает щеки, пытаясь выглядеть более сильной, чем на самом деле. При этом гадит англичанка, как и прежде.