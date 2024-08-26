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ТАСС

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вернулись во Владивосток

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Моряк на корабле "Маршал Шапошников"
Моряк на корабле "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщили, что в честь этого события прошел митинг

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал "Шапошников" вернулись во Владивосток после дальнего похода.

"Во Владивостоке состоялась торжественная встреча отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников", вернувшихся после успешного выполнения задач дальнего морского похода", - сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Там отметили, что в честь этого события прошел митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за стойкость и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода, и отметил высокий уровень морской выучки моряков-тихоокеанцев. Также по давней традиции флота он вручил командирам кораблей жареных поросят. На митинге присутствовали семьи моряков, а также ветераны ВМФ.

Поход длился семь месяцев. За это время "Маршал Шапошников" прошел 32 тыс. морских миль, а крейсер "Варяг" - 28 тыс. морских миль. Отряд дважды прошел восемь морей и два океана.

"Отряд кораблей ТОФ вышел из пункта базирования в дальний поход 22 января 2024 года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Также экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты более 10 стран, таких как Республика Индия, Республика Шри-Ланка, Исламская Республика Иран, Государство Катар и Государство Эритрея. В Средиземном море отряд кораблей ТОФ выполнил все задачи боевой службы в дальней морской зоне, а также совместно с кораблями других флотов ВМФ России провел целый ряд тактических учений с применением палубной противолодочной авиации", - рассказали в пресс-службе флота. 

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