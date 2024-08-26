Войти
Lenta.ru

В России рассказали о перспективе варп-двигателя

263
0
0
Фото: Benjaminrobyn Jespersen / Unsplash
Фото: Benjaminrobyn Jespersen / Unsplash.

МАИ: варп-двигатель позволит летать к другим звездам

Гипотетический варп-двигатель, работа которого основана на искажении пространства-времени, позволит летать к другим звездам. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры Космические системы и ракетостроение Московского авиационного института (МАИ) Иван Рудой.

«Напомню, что варп-концепт — это деформация пространства-времени вокруг корабля. То есть, если все сконструировано правильно, экипаж не будет ощущать перегрузок», — заявил российский специалист.

По его словам, благодаря варп-двигателю можно буксировать к другим звездам конструкции, собранные на околоземной орбите. «Нам срочно нужен такой двигатель!» — сказал преподаватель кафедры, которая занимается, в частности, подготовкой специалистов для госкорпорации «Роскосмос».

В июле 2020 года военный обозреватель Александр Артамонов на страницах государственного военно-патриотического еженедельника «Звезда», курируемого Минобороны России, заявил, что россиянин Владимир Леонов создал прибор, при помощи которого «впервые в мире были зарегистрированы четкие следы частиц тeмной материи». В Российской академии наук (РАН) деятельность россиянина назвали лженаукой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:17
  • 4043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету