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Военное обозрение

Гендиректор «Рыбинской верфи» назвал преимущества десантного катера БК-16 и штурмовой лодки БК-10

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Источник изображения: topwar.ru

Скоростные десантные катера проекта 02510 БК-16 и штурмовые лодки БК-10 являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с морскими безэкипажными катерами и диверсионными группами на Черном море. Об этом заявил гендиректор СМСЗ «Рыбинская верфь» Семен Данилин.

На сегодняшний день именно катера БК-16 и штурмовые лодки БК-10 являются наиболее эффективными средствами для борьбы как с морскими беспилотниками, так и с десантными катерами и лодками противника, с которых он пытается высадиться на наше побережье. По словам Данилина, высокая скорость и мощное вооружение позволяют догонять вражеские цели и расстреливать их как днем, так и ночью, оба плавсредства оборудованы тепловизорами.

Современная война показала, что за такими катерами, как БК-16 и БК-10, будущее. Они отлично себя показывают как в борьбе с БЭКами, так и с диверсионными группами на Черном море. В борьбе с морскими дронами и диверсантами тактика проста: БК-16 или БК-10 догоняют цель и расстреливают ее.

- приводит РИА Новости слова гендиректора «Рыбинской верфи».

Катера проекта 02510 БК-16 предназначены для операций в морских прибрежных зонах, проливах, устьях рек и на озерах, а также перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки. Обладают высокой скоростью, крупным десантным отсеком с большим числом сидений, а также возможностью подхода непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.

Катер может быть оснащен вооружением различного типа, в транспортно-десантном варианте БК-16 несет четыре пулемета калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экономическая — 30 узлов, экипаж — два человека, вместимость десанта — 19 человек. Автономность катера 1 сутки, дальность хода 400 морских миль.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 предназначена для транспортировки личного состава, способна осуществлять высадку десанта на подготовленное и неподготовленное побережье, при необходимости поддерживая бойцов огнем. Экипаж лодки — 2 человека + десант 10 человек. Могут быть установлены два пулемета калибра 7,62 мм или один автоматический гранатомет. Скорость максимальная — 40 узлов, дальность плавания — 400 миль (22 узла).

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