В России разработан беспилотник на водородных топливных элементах

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В России разработан беспилотник для работы в арктических условиях, его главная особенность — водородный топливный элемент. Об этом рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев.

Российские специалисты разработали дрон для работы в условиях низких температур. В отличие от обычных дронов на электрических аккумуляторах или дизельном топливе, данный БПЛА в качестве источника энергии использует водородный элемент, как наиболее оптимально подходящий для Арктики.

Изначально запрос был такой — нужно построить станцию в Арктике и к ней создать инфраструктуру. Поэтому мы решили создать дрон на водороде. Элемент был выбран, так как низкая температура влияет на него только с положительной стороны.

— приводят «Известия» слова разработчика.

Параметры нового беспилотника не раскрываются, но отмечается, что его автономность больше, чем у «простых» дронов. Также использование топливных элементов на водороде повышает работоспособность дрона в пять раз по сравнению с обычным аккумуляторным при низкой температуре.

Беспилотник планируется использовать для охраны трубопроводов на Севере, но не исключено применение в боевых условиях. Для дрона разработана заправка контейнерного типа, позволяющая заправить топливный баллон водородом за пять минут.