Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения

ЦАМТО, 23 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех оснастит головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 цифровым телекомплексом с высокой радиационной стойкостью.

Аппаратура предназначена для контроля технологических процессов в отсеке реактора, а также визуального мониторинга его состояния.

В состав комплекса, разработанного входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения, входит радиационностойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б-изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 град. С.

Камера получила новый герметичный корпус с дополнительными светильниками для работы в условиях недостаточной видимости.

"На сегодняшний день мониторинг реакторного отсека на ледокольных судах осуществляется за счет обычных камер из состава системы корабельного видеонаблюдения. Они довольно быстро выходят из строя под воздействием радиации. Наши новые радиационностойкие камеры способны функционировать внутри реакторного отсека даже при максимальном излучении. Небольшие габариты и оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяют системе точно контролировать происходящие в опасной зоне процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций. В настоящий момент предприятие готово предложить такие радиационностойкие комплексы и для строящихся ледоколов проекта 22220", – отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

"Россия" – головной ледокол проекта 10510 "Лидер". Он обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 м. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Сдать ледокол планируется в 2030 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".