Владимир Путин своим указом обновил положение о ФСВТС после ее перехода в подчинение президенту

ЦАМТО, 23 августа. Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о ФСВТС после ее перехода в прямое подчинение главе государства.

Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в положение о ФСВТС. Согласно этим изменениям, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять "функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами".

Как напоминает "РИА Новости", Владимир Путин 11 мая нынешнего года подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти". В соответствии с этим указом ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ и подчинена напрямую президенту.