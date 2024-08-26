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Претендующая на должность президента США Камала Харрис грозится сделать американскую армию самой смертоносной в мире. Кандидат от Демократической партии утверждает, что при ее правлении Вооруженные силы Соединенных Штатов станут сильнее всех остальных на планете.

Об этом политик заявила на общеамериканском съезде демократов в Чикаго, произнося перед собравшимися речь, посвященную военным США.

Как главнокомандующий я позабочусь о том, чтобы у Америки всегда были самые сильные, смертоносные боевые силы в мире

- сказала Харрис.

Помимо этого, политик дала обещание заботиться о военнослужащих и их семьях, а также всегда чтить службу и самоотверженность, никогда не умаляя их.

На съезде в Чикаго, который стартовал 19 августа, Камала Харрис получила от однопартийцев номинацию на президентский пост и объявила о своем участии в предвыборной гонке. Она становится первой в истории США темнокожей женщиной южноазиатского происхождения, представляющей на выборах президента одну из основных партий страны.

Речь Харрис стала заключительным штрихом мероприятия. Она начала выступление с итого, что похвально отозвалась о правлении Джо Байдена, а затем вкратце рассказала о своей биографии, карьере и планах. В ходе выступления кандидат в президенты подчеркнула резкий контраст между своей политической программой и программой Дональда Трампа – ее конкурента на выборах, представляющего Республиканскую партию США.