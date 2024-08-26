Пекин и Минск будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере

ЦАМТО, 23 августа. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.

"Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности", – цитирует "РИА Новости" текст совместного коммюнике, который опубликовал 23 августа МИД КНР.

Отмечается, что стороны также будут углублять сотрудничество в области подготовки военнослужащих, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с "тремя силами зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм).

Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.