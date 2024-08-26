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Известия.ru

Экипаж РСЗО «Град» рассказал о высокой надежности военной машины

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Надежность реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» не имеет нареканий, устойчивость к внешним повреждениям не раз доказывалась этими машинами на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО). О высокой надежности этих машин рассказал «Известиям» в пятницу, 23 августа, экипаж одного из «Градов», находящегося на вооружении у группировки войск «Восток».


Эта техника побывала на запорожском направлении, под Донецком, участвовала в освобождении населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка.

«Каждый раз, когда видишь такую технику, поневоле проникаешься к ней уважением. Потому что, смотрите, в чем дело: пробоины. Везде! На ней живого места нет. Вот пробоина от крупного осколка, здесь шрапнель. И тем не менее она ездит и выполняет свои боевые задачи», — рассказал военкор «Известий» Станислав Григорьев.

Сейчас «Град» успешно выполняет боевые задачи на южнодонецком направлении, при этом множество пробоин не влияет на его работу. Старший наводчик «Града» с позывным Андромед рассказал, что экипаж в основном служит поддержкой штурмовым отрядам, однако порой и устраняет технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если прямое попадание, бывает просто рядом по касательной пройдет, потом уже ствольная техника его добивает», — пояснил военнослужащий.

Военкор отметил, что в сравнении с российской техникой орудия и машины производства стран НАТО существенно проигрывают в надежности.

Ранее, 22 августа, в Минобороны РФ рассказали, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.


20 августа «Известия» рассказали, что ВСУ испытывают большие сложности в боях в направлении Купянска в связи с бесперебойными атаками российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган». Командир взвода с позывным Каспий доложил, что ВС РФ поражают «от десяти и более военнослужащих ВСУ».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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