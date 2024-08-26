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Военное обозрение

«Соглашение в силе»: Судан подтверждает согласие на создание пункта МТО ВМФ РФ на побережье Красного моря

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Источник изображения: topwar.ru

Судан не отказывается от создания на своей территории пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ, соглашение остается в силе. Об этом сообщили в посольстве России в этом государстве.

Подписанное между Россией и Суданом соглашение о создании на побережье Красного моря ПМТО российского флота продолжает действовать и может быть реализовано в любой момент. Однако на сегодняшний день этому мешают некоторые обстоятельства как в самом Судане, так и в России. Какие конкретно, в посольстве не пояснили.

Вопрос же его воплощения в жизнь остается открытым с учетом конкретных обстоятельств как в России, так и у наших партнеров и может быть решен в любой момент.

- приводят «Известия» сообщение посольства.

Судан подтвердил свои обязательства по предоставлению России территории под строительство пункта МТО в прошлом году во время визита в страну главы МИД России Сергея Лаврова. Само соглашение подписано, теперь его нужно ратифицировать, но в Судане до сих пор проблемы с новым правительством.

В 2021 году Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте материально-технического обеспечения одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.

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