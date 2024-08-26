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ЦАМТО

Oshkosh Defense получила крупный заказ на поставку и модернизацию тактических автомобилей FHTV

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Источник изображения: Фото: Oshkosh

ЦАМТО, 23 августа. Oshkosh Defense подписала с командованием по заключению контрактов СВ США долгосрочное 5-летнее соглашения в рамках программы эксплуатации семейства тяжелых тактических автомашин FHTV.

Стоимость контракта составляет 1,54 млрд. долл. Соглашение позволит Oshkosh продолжать поставку новых и восстановление ранее поставленных тяжелых тактических грузовиков и прицепов до 2031 года.

Парк FHTV (Family of Heavy Tactical Vehicles) компании Oshkosh включает тяжелый грузовой автомобиль тактического назначения повышенной проходимости HEMTT A4 (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), систему погрузки поддонов (PLS A1), прицеп с системой PLS и тяжелый тягач (HET A1). Все эти тяжелые платформы обеспечивают оперативную доставку грузов, защищенность и мобильность при поддержке боевых подразделений в сложных условиях. На сегодняшний день Oshkosh произвела более 71 тыс. тяжелых тактических транспортных средств и прицепов для СВ США и союзных государств.

Как заявлено, компания Oshkosh расширит возможности парка FHTV за счет экономически эффективных точечных обновлений, продлит сроки службы транспортных средств и снизит эксплуатационные расходы. Конструкция FHTV позволяет беспрепятственно интегрировать дополнительные функции, такие как возможность "управления по проводам", техническое обслуживание по состоянию (CBM), обеспечение питания внешних устройств, повышение эффективности расхода топлива и удовлетворение потребностей заказчика.

По оценке руководства компании, внедряя новые технологии в парк FHTV, Oshkosh не только повышает эффективность их эксплуатации, но и готовит технику к применению в войнах будущего, обеспечивая ее соответствие меняющимся потребностям.

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Страны
США
Продукция
HEMTT
HET A1
Компании
Oshkosh
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