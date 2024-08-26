Боеприпасы воздушного подрыва для Украины.

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов (ББ) над полями сражений на Украине – это лишь некоторые из воздушных угроз, навсегда изменивших боевое пространство. По мнению европейских военных аналитиков возможности программируемых боеприпасов (ПрБ) в целом и их новейшие разработки среднего калибра, связанные с полями сражений на Украине и за ее пределами, способны улучшить эффективность ПВО против массированных атак дронов и других воздушных целей.

Воздушный подрыв

Технология воздушного подрыва

Артиллеристы всегда предпочитали поражать цель с близкого расстояния или воздушным подрывом, когда сталкивались с такими описаниями целями как «войска на открытой местности». Более 100 лет и в ходе различных войн орудия среднего и крупного калибра применяли ОФС, взрыватели которых были настроены на детонацию на определенных высотах с образованием большого количества осколков в воздухе. Сегодня эта возможность как никогда актуальна не только для борьбы с низковысотными самолетами и вертолетами, но и для вышеупомянутых БПЛА/ББ, которые также получили широкое распространение на Украине.

В этой связи появляются различные боеприпасы среднего калибра и способы их программирования, которые повышают эффективность существующих и перспективных систем ПВО малой и сверх малой дальности (SHORAD/VSHORAD) и автоматических пушек. Системы ПВО, поставляемые ВС Украины (ВСУ), такие как немецкий комплекс «Скайнекс» (Skynex), призваны изменить ход войны. Однако, прежде кратко взглянем на рынок программируемых боеприпасов.

Рынок программируемых боеприпасов. Состояние

В недавнем отчете о тенденциях развития рынка ПрБ в течение следующих пяти лет исследовательская компания Mordor Intelligence (Индия) прогнозирует его значительный рост. Он будет подкрепляться требованиями высокоточного наведения, а также акцентом (со стороны некоторых стран, придерживающихся общепринятых норм и законов вооруженных конфликтов) на снижение потенциального сопутствующего ущерба при использовании боеприпасов любого вида. Это проблема, которую ПрБ могут в определенной степени смягчить за счет большей предсказуемости.

В исследовании рынок ПрБ классифицируется по калибру (от среднего до крупного), типу боеприпаса (управляемый или с обнаружением цели) и типу детонации (включая детонацию в конкретной точке, беспроводную дистанционную, программируемую по времени и подрыв на близком расстоянии). В последнем случае, для боеприпасов среднего калибра, программируемые эффекты приближения для систем ПВО были усилены в последние годы благодаря достижениям в области миниатюризации, связи и сенсорных технологий. Действительно, большая часть роста рынка ожидается в сегменте среднего калибра, включающем 20, 25, 30 и 40-мм снаряды различных спецификаций, некоторые из которых разрабатываются специально для удовлетворения новых требований к детонации для поражения современных угроз БПЛА.

Успехов в области ПрБ добиваются такие производители, как немецкий Rheinmetall. Об этом свидетельствуют контракты, заключенные в январе 2023 года, на поставку двум неназванным европейским членам НАТО 40-мм боеприпасов, включая варианты с низкой и высокой скоростью, а также 45 000 снарядов программируемых высокоскоростных осколочно-фугасных трассирующих боеприпасов воздушного подрыва калибра 40 мм x 53 (HV HE-T ABM), поставка которых запланирована на первую половину 2024 года года.

В исследовании также подчеркивается, что львиная доля роста рынка ожидается в Северной Америке, где производители боеприпасов уже инвестируют значительные ресурсы в исследования и разработки передовых программируемых систем среднего и крупного калибра следующего поколения. Одним из ведущих североамериканских игроков в этом отношении является компания Northrop Grumman. В свою очередь европейские компании leviathans, BAE Systems, Nammo и Rheinmetall – все очень заинтересованы войной на Украине и меняющимся характером поля боя с точки зрения поддержке своих собственных разработок программируемых боеприпасов.

Успехов также добиваются и более мелкие производители. В отчете, например, упоминаются ПрБ среднего калибра Сербского военно-технического института, где был разработан программируемый снаряд ближнего действия / воздушного подрыва для нового варианта одноствольной 40-мм автоматической пушки L/70 Bofors самоходной гибридной системы ПВО малой дальности PASARS-16. Как сообщается, снаряды пушки предназначены, преимущественно, для поражения БПЛА и при детонации вблизи цели высвобождают 1100 осколков вольфрамовой шрапнели. Стандартные боеприпасы для пушки производит сербский оборонный завод Sloboda.

Исследование также привлекло внимание к текущим разработкам программы армейской ПВО ближнего действия (M-SHORAD) армии США по созданию снаряда воздушного подрыва, эффективного против беспилотников, а также различных наземных целей, особо выделив многорежимный ОФС с неконтактным воздушным подрывом (MMPA) XM1223 HE (подробнее об этом ниже) в рамках последней фазы программы – «Инкремента 3».

Программируемые эффекты Skynex и AHEAD

Согласно западным оценкам, Skynex – это мощная система ПВО сверх малой дальности на базе автоматической пушки. Причем её использование с программируемыми 35-мм боеприпасами AHEAD от Rheinmetall значительно эффективнее и намного дешевле, чем применение на таких дальностях управляемых ракет. Доступны как боеприпасы с неконтактным воздушным подрывам (airburst/proximity munition, ABM), так и бронебойные, с кинетическим взрывателем замедленного действия (kinetic energy time fuze, KETF). В отличие от своих ракетных аналогов, 35-мм снаряды невосприимчивы к радиоэлектронному противодействию.

ЗРПК Skynex были поставлены ВСУ в течение 2023 и 2024 годов вместе с программируемыми 35-мм боеприпасами AHEAD. Другие системы и боеприпасы находятся в стадии заказа.

Основным вооружением Skynex является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая оснащена встроенной РЛС и оптико-электронным сенсорным блоком. Но в контексте обсуждаемой темы интерес представляют программируемый боеприпас AHEAD. Этот тип снаряда, который уже несколько лет используется для различных орудий калибра 30/35 мм, эффективен против наземных угроз, а также обычных низколетящих воздушных целей, дронов и барражирующих боеприпасов, распространенных на Украине. В случае Skynex программируемый взрыватель 35 мм x 228 снаряда AHEAD содержит электронный таймерный модуль, который «программируется» с помощью электронной индукции (этот процесс, сам по себе, используется для установки взрывателей артиллерийских боеприпасов калибров 105 и 155 мм на артиллерийской позиции на протяжении многих десятилетий.)

Разрез программируемого снаряда AHEAD калибра 35 мм, проходящего через индукционное поле внутри ствола, где происходит программирование/установка взрывателя

Поскольку каждый 35-мм снаряд при выходе из оружия проходит через индукционное поле внутри дульного среза, его начальная скорость используется для определения любых поправок в скорости и времени подрыва, которые должны быть установлены для каждого снаряда при прохождении дульного среза, чтобы он детонировал в своей собственной оптимальной точке перехвата цели.

Стоит отметить, что, хотя стандартный боекомплект пушки Mk3 Oerlikon составляет 252 выстрела, он может производить 1000 выстрелов в минуту на дальность около 4,5 км, обычно производя 24 выстрела за раз. При детонации небольшого, весом в 1 г, эжекционного заряда непосредственно перед целью снаряд AHEAD высвобождает свою боевую нагрузку. В случае 35-мм снаряда Oerlikon KETF/AHEAD PMD062, используемого для поражения широкого спектра воздушных целей, боевая нагрузка составляет 152 цилиндра, массой 3,3 г из вольфрамового сплава со стабилизацией вращения. После детонации цилиндры образуют смертоносный конус шрапнели перед траекторией цели увеличивает вероятность ее поражения, особенно на дальних дистанциях.

Схема работы ПрБ воздушного подрываAHEAD от индукционной настройки / программирования в дульном срезе до рассеивания поражающих элементов снаряда при детонации в конце траектории.

Вторая конфигурация для задач ПВО (хотя она лучше подходит для уничтожения небольших, быстрых и маневренных целей) – это 35-мм снаряд Oerlikon KETF/AHEAD PMD428, который выпускает более 600 поражающих элементов (ПЭ). Чем больше количество ПЭ, тем выше вероятность поражения цели. В обоих случаях облако аэродинамических субснарядов потенциально способно пробить поверхности управления и жизненно важные системы цели.

Как сообщается, в ходе испытаний компанией Rheinmentall в середине 2021 года 35-мм боеприпасов воздушного подрыва AHEAD против роя из восьми БПЛА очередью из 18 снарядов были уничтожены все цели. При этом, тесты показали, что все восемь были уничтожены после детонации первых шести снарядов, что также указывало на дополнительную ценность и потенциальную экономию расхода боеприпасов при использовании снарядов AHEAD. Эффект воздушного подрыва критичен не только для дронов и ББ, но и эффективен против противорадиолокационных, противокорабельных и крылатых ракет, а также самолетов и вертолетов.

Помимо 35 мм x 228 выстрелов для таких систем, как Skynex, технология AHEAD также внедрена в снаряды 30 мм x 173 для использования с несколькими наземными автоматическими пушками, а также морскими системами ближнего боя. Технология эволюционировала, чтобы быть эффективной для специальных применений, включая миссии «противодействия ракетам, артиллерии и минометам» (C-RAM), где были разработаны снаряды, которые эффективны при уничтожении приближающихся артиллерийских и минометных снарядов, а также ракет РСЗО, летящих по параболическим траекториям.

Программируемые снаряды для ЗРПК M-SHORAD

Тем временем, армия США продвигается вперед со своим новым зенитным ракетно-пушечным комплексов (ЗРПК) малой дальности M-SHORAD (Mobile/Maneuver Short Range Air Defense). Комплекс выполнен в трех вариантах, называемых «приращениями» (Increment).

ЗРПК M-SHORAD на базе БТР «Страйкер»

Предназначенный для обеспечения ПВО от низковысотных воздушных угроз, а также стационарным и мало мобильным критически важным объектам, M-SHORAD расширил сферу своей деятельности и теперь охватывает угрозу со стороны БПЛА, что было продемонстрировано на Украине. Первые системы, включающие полный комплект вооружения, датчиков и технических средств в варианте «Increment-1», поступили в армию США в 2021 году и, в контексте темы, включают автоматическую 30 мм × 113 пушку XM914, которая использует стандартные ОФС XM1211 с дистанционным управлением (HEP) и ОФС двойного назначения с функцией самоуничтожения (HEDP-SD) XM1198

ПрБ XM1211 HEP (на фото) и XM1223 MMPA производятся компанией Northrop Grumman. Последний должен применяться M-SHORAD Increment 3 и использоваться против широкого спектра целей, включая беспилотные летательные аппараты.

Однако именно в версии «Increment-3» эти 30-мм автоматические пушки также получат новый программируемый боеприпас – многорежимный неконтактного воздушного подрыва (MMPA) XM1223, который разрабатывается компанией Northrop Grumman, начиная с 2024 года. Этот новый снаряд предназначен для борьбы с беспилотниками и наземными целями и, вероятно, в конечном итоге заменит XM1211 и XM1198 из-за его универсальности против более широкого диапазона как воздушных, так и наземных целей.

Демонстрация технологии M-SHORAD «Increment-3» запланирована армией США на конец 2024 года, эксплуатационная демонстрация – на 2026 год, а решение о производстве – на 2027 год. Между тем, компания уже поставила свой программируемый боеприпас воздушного подрыва Mk310 (programmable airburst munition, PABM), который она также разработала в сотрудничестве с армией США.

Mk310 – это неконтактный снаряд со взрывателем, который программируется перед выстрелом с использованием расчетных данных. Расчет основывается на числе оборотов, которые должен совершить снаряд в полете перед детонацией, чтобы обеспечить точное поражение воздушным взрывом. Считается, что схема уместна против БПЛА или закрепившихся на земле войск противника.

Компания также заявляет, что находится в процессе разработки нового управляемого боеприпаса, который сочетает в себе технологии PABM с возможностями непрерывной коррекции курса в полете. Это позволит точно направлять снаряд к цели, оптимизируя вероятность попадания первым снарядом, а также минимизируя вероятность сопутствующего ущерба.

Таким образом, заключают специалисты, последние угрозы на поле боя навсегда изменили способы ведения боевых действий, вынудив средства ПВО адаптироваться или погибнуть. Представляется, что адаптация подстегнула ведущих игроков отрасли и дала новый импульс новейшим программируемым боеприпасам воздушного подрыва. Некоторые их них уже проверены в эксплуатации, в то время как другие проходят испытания на полях сражений на Украине. Последние, как надеются западные эксперты, «позволят изменить ситуацию в обороне этой страны – и, возможно, остальной Европы».

По материалам ресурса euro-sd.com