Антонов заявил, что никакой "буферной зоны" на территории РФ не будет

При этом посол России в США сообщил, что контактов с американской стороной по поводу вылазки в Курской области не было

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не приведет к созданию на территории России никакой "буферной зоны". Это подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов, комментируя в четверг вечером в беседе с журналистами высказывания заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх и заявления Киева.

"Это невозможно. <...> Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", - сказал дипломат.

При этом он сообщил, что контактов с американской стороной по поводу вылазки в Курской области не было. Да и предмета для обсуждения здесь нет, уточнил Антонов. "Я считаю, что просто надо прекратить это все. Здесь обсуждать нечего", - заявил посол. В связи с этим он предупредил, что Москва не собирается советоваться с Вашингтоном насчет того, как действовать для выдворения ВСУ из Курской области. "Не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи. Мы даже разговаривать об этом с ними не будем", - отметил посол.

"Я хочу сказать, что американцы продолжают свою линию, знаете, балансирования на грани войны и мира. Они своими поставками оружия [Киеву] постоянно проверяют нашу толерантность, нашу терпимость. И я думаю, что пытаются спровоцировать нас к какие-то эмоциональным, быстрым решениям", - подчеркнул Антонов.

Он вновь выразил уверенность в том, что Вашингтон мог бы положить конец вылазке ВСУ в Курской области "одним щелчком пальцев". "Если они (американцы - прим. ТАСС) посчитают целесообразным и нужным сделать это", - пояснил посол. "Другое дело, - продолжал дипломат, - что они считают, что нужно продолжать, чтобы Россия была истощена, чтобы Россия никогда не была великой". "Естественно, американцы борются за то, чтобы сохранить однополярный мир, в котором они главные, в котором они "руководят Вселенной". <...> Они хотят сохранить свое мнимое лидерство", - констатировал Антонов.

"Я твердо убежден, что в Киеве ничего не делают без отмашки своих [западных] хозяев. При том, сколько советников вокруг Зеленского, какая <...> мощь предоставлена режиму Зеленского, говорить о том, что здесь (в Вашингтоне - прим. ТАСС) не знают о чем-либо... Да они (ВСУ - прим. ТАСС) просто не посмели бы пальцем пошевелить, направить автомат в нашу сторону, не имея на то согласия из Вашингтона! Или, по крайней мере, не будучи уверенными в том, что любые их действия будут поддержаны западными странами", - добавил посол.

Атака в Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.