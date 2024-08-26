Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ

Киев ожидает суровое наказание, подчеркнул посол РФ в США

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Руководство России приняло решение об ответе на вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание. Об этом заявил в четверг вечером в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Искренне вам говорю, что президент [России Владимир Путин] принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", - отметил дипломат.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.