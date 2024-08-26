Харрис пообещала продолжить поддерживать Украину и НАТО

По словам вице-президента США, она не изменит курс в случае победы на выборах

ЧИКАГО /штат Иллинойс/, 23 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах продолжить оказывать поддержку Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

"Как президент я буду решительно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", - сказала она, выступая на Национальном съезде демократов в Чикаго, на котором официально дала согласие баллотироваться на высший государственный пост.

Харрис также утверждала, что ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп якобы поощрял проведение Россией специальной военной операции на Украине. "Он сказал, что Россия может, цитирую, делать все, что захочет", - добавила Харрис, также подчеркнув, что Трамп угрожал вывести США из НАТО.