В Петербурге отбирают расчеты БПЛА для работы на надводных кораблях ВМФ

При отборе используют практические тренировки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Расчеты БПЛА для службы на надводных кораблях Военно-морского флота отбирают в ходе практических тренировок операторов и расчетов беспилотников, прошедших в учебных центрах ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Мы готовим подразделения, которые принимают участие в боевой деятельности на земле. Самых лучших операторов по окончании подготовки мы отбираем, из них создаем корабельные расчеты операторов БПЛА и готовим к действиям с надводных кораблей Военно-морского флота", - рассказал заместитель начальника учебного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Савченко, которого цитирует военное ведомство.

В Санкт-Петербурге на базе учебных центров ВМФ в рамках учебно-методического сбора по боевой подготовке прошли практические занятия по отработке действий операторов и боевых расчетов БПЛА по противодействию атакам противника и уничтожению назначенных сухопутных и надводных целей.

В учебном сборе принимают участие инструкторы подразделений беспилотных летательных аппаратов, получившие боевой опыт применения разведывательных и ударных БПЛА различных типов в ходе специальной военной операции. Также в занятиях задействованы офицеры, которым предстоит работа по формированию подразделений по применению БПЛА в соединениях и частях ВМФ и военнослужащие подразделений береговых войск.

На сегодняшний день учебные центры ВМФ готовят операторов БПЛА по ряду направлений. Это ведение разведки, классификация целей, применение беспилотников в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы, уничтожение наземных и морских целей сбрасываемыми боеприпасами или FPV-дронами. Также на базе центров проводится специальная подготовка военнослужащих, которым предстоит сформировать боевые расчеты БПЛА в составе экипажей кораблей ВМФ.

"В ближайшее время обучаемым предстоит сдача экзаменов, после которых ряд военнослужащих продолжит службу в соединениях и объединениях ВМФ, а часть приступит к выполнению боевых задач в составе подразделений береговых войск, принимающих участие в специальной военной операции", - добавили в Минобороны.