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ТАСС

В Конгрессе заявили, что Киев должен определить время начала переговоров с РФ

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Велосипедист проезжает мимо могил украинских солдат, погибших во время боевых действий, на Лесном кладбище в Киеве
Велосипедист проезжает мимо могил украинских солдат, погибших во время боевых действий, на Лесном кладбище в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

По словам члена Палаты представителей Грегори Микса, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обозначить дату для США

ЧИКАГО /штат Иллинойс/, 23 августа. /Спец. корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) полагает, что Киев должен решить, когда наступит подходящий момент для начала возможных переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Это мнение законодатель выразил в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Национального съезда Демократической партии США в Чикаго (штат Иллинойс).

"Я думаю, что Соединенным Штатам следует делать в точности то же самое, что мы делаем: обеспечить поддержку президента [Украины Владимира] Зеленского и Украины", - полагает он. Законодатель также добавил: "Президенту Зеленскому следует сказать нам, когда придет время для переговоров. Мы не станем вести переговоры без него".

Американский сенатор Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут) ранее также заявил ТАСС на полях съезда, что США в вопросе о возможности начала переговоров с Россией по Украине следует руководствоваться мнением Зеленского.

Американский сенатор Берни Сандерс (от штата Вермонт) ранее заявил ТАСС на полях съезда в Чикаго, что положительно оценивает возможность переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса. "Разговаривать всегда хорошо", - сказал он. 

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