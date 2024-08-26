Первый элемент: БПЛА на водороде защитит стратегическую инфраструктуру

Беспилотник создан для разведки в тылу противника и работы в арктических условиях

В России создан дрон, использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент. Это дает целый ряд преимуществ: повышение автономности БПЛА по сравнению с аккумуляторными источниками энергии, возможность работы при низких температурах, отсутствие теплового следа в отличие от беспилотников с двигателем внутреннего сгорания. Подробнее о новой разработке российских специалистов — в материале «Известий».

Наблюдение свысока

Создан дрон на водороде для мониторинга нефте- и газопроводов, линий электропередачи. Об этом «Известиям» рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев.

По его словам, главное преимущество таких беспилотников в том, что они, в отличие от аппаратов с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), не вибрируют при полете, благодаря чему возможна установка чувствительного оборудования. Кроме того, не оставляют тепловой и топливный след, из-за чего их маршрут невозможно отследить. Так, например, выяснить, откуда взлетел БПЛА с ДВС, можно с помощью спектрального анализа, так как его топливный след остается в воздухе до шести часов.

Источник изображения: Фото: Пресс-центр инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ

Дрон также можно использовать в зоне боевых действий, для него создана заправка контейнерного типа. Станция позволяет заправить топливный баллон водородом давлением до 350 бар менее чем за пять минут.

С полной заправкой БПЛА может оставаться в воздухе более двух часов. Замена заранее заправленных баллонов может осуществляться не более чем за 20 секунд, после чего дрон опять готов выполнять поставленную задачу. Кроме того, он может работать на высоте свыше 2 тыс. м. В совокупности с высокочувствительной оптикой это делает его незаменимым помощником в разведке, отметил Владимир Зиновьев.

Тяжело, но выполнимо

Охрана трубопроводов сейчас одна из приоритетных задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дроны с таким длительным временем полета нужны, и не только для обследования нефте- и газопроводов. У нас большая страна и большие пространства, которые малонаселены и где нет камер. А там также проложены важные дороги и трубопроводы, которые потенциально могут подвергаться диверсиям, — объяснил он.

Как рассказал «Известиям» генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Никита Данилов, с одной стороны, водород — это перспективный вид топлива. Но с другой стороны — создание инфраструктуры для массовой заправки дронов водородом является очень дорогостоящим мероприятием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Сейчас такой инфраструктуры в России практически нет. Кроме того, сам процесс заправки водородом не так уж технологически прост и, соответственно, не безопасен, — уточнил он. — В силу отсутствия водородной инфраструктуры использование дизеля для заправки беспилотников с точки зрения эксплуатантов еще долгое время будет доступнее и проще. Также в данном контексте не стоит сбрасывать со счетов и дроны с электрическими двигателями, эксплуатационные характеристики которых весьма конкурентоспособны и заправлять которые весьма удобно и недорого.

Применяя водородные топливные элементы, можно получить большую автономность по сравнению с БПЛА с обычными аккумуляторами. Об этом рассказал «Известиям» ведущий инженер Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Вадим Истомин.

— Также дополнительным плюсом применения водородных топливных элементов является их работоспособность при отрицательных температурах, в которых разрядка аккумуляторов происходит практически в пять раз быстрее. Ну и не менее важной деталью является тот факт, что применение водородного топлива не влечет за собой вредных выбросов в атмосферу, — отметил он.

Холода не боится

Работа над беспилотником началась чуть меньше года назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Источник изображения: iz.ru

— Изначально запрос был такой: нужно построить станцию в Арктике и к ней создать инфраструктуру. Под этим также понимаются и БПЛА, поэтому мы решили создать дрон на водороде. Этот элемент был выбран, потому что низкая температура влияет на него только с положительной стороны. Сам же проект нацелен на автономность, и водород здесь выступает аккумулятором, — объяснил разработчик.

Дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подойдет, так как при холоде он начинает застывать, и его необходимо будет постоянно обогревать.

Защита от дронов

Сейчас беспилотники играют одну из основных ролей в боевых действиях. Ранее «Известия» писали, что на военно-морских базах ВМФ России создают пункты управления противороботовой защитой. С них будет осуществляться управление отражением атак воздушных и морских дронов.

На тот момент в ВМФ уже было проведено несколько учений по отражению атак воздушных и морских беспилотников противника. Они проходили в рамках программы боевой подготовки по противороботовой защите, которая предусматривает отработку заданий по уничтожению безэкипажных катеров и БПЛА, уточнили собеседники издания.

Юлия Леонова