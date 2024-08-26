Китай и Россия стремятся к укреплению всестороннего практического сотрудничества (Global Times, Китай)

GT: Премьеры России и КНР условились углублять отношения двух стран дальше

Российский и китайский премьеры подтвердили неизменность курса стран на укрепление взаимодействия по самым разным направлениям, пишет Global Times. Стабильность связей позволяет им противостоять вмешательству извне и задает парадигму взаимоотношений крупных держав в современном неустойчивом мире.

21-го августа премьер-министр Китая Ли Цян вместе с российским коллегой Михаилом Мишустиным выступил в роли сопредседателя 29-й регулярной встречи глав правительств Китая и России в Москве. Он заявил, что Пекин готов работать с российской стороной в деле укрепления всестороннего практического сотрудничества и продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства по координации в новую эру и на новый уровень.

Аналитики считают китайско-российские связи по-прежнему прочными и способными противостоять любым воздействиям и вмешательствам извне к пользе народов обеих стран за счет расширения торговли и всестороннего сотрудничества. Между тем, позиция Китая в отношении мирного урегулирования украинского кризиса останется неизменной.

Выступая в качестве сопредседателя на встрече глав правительств Китая и России, Ли Цян заявил о готовности сотрудничать в соответствии со стратегическими указаниями глав двух государств и отметить 75-летие установления дипломатических отношений поддержанием неизменной дружбы, взаимного уважения, доверия и выгоды.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что Россия готова работать с Китаем по линии реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств. Это — дальнейшее углубление взаимного доверия, расширение сотрудничества в инвестиционной, энергетической, торгово-экономической, культурной и субнациональной сферах, а также обеспечение успешного проведения Годов культуры двух стран.

Премьер-министр пообещал, что Россия вместе с КНР будет укреплять связи и координацию в международных делах, осуществлять более эффективную защиту законных прав и интересов обеих сторон и продвигать двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство на основе координации в новую эру.

По итогам встречи главы правительств двух стран подписали совместное коммюнике и новую редакцию плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества. Согласно данным Кремля, в Москве Ли Цян также встретился с президентом В.Путиным. "У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитываем, что на многие годы вперед", — цитирует В.Путина государственное информагентство "РИА Новости".

Ван Сяоцюань, генеральный секретарь Всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при китайской Академии наук, сообщил, что нынешняя встреча глав правительств двух стран доказывает, что китайско-российские отношения задают парадигму взаимоотношений крупных держав в нашем нестабильном мире, основанную на долгосрочном и стабильном взаимовыгодном сотрудничестве, прочном взаимном доверии и уважении.

Всеобъемлющее партнерство

По словам Вана, ключевой характеристикой китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства по координации действий в новую эру является всеобъемлющий механизм коммуникации, который охватывает практически все государственные секторы и ведомства.

По мнению экспертов, Россия и КНР будут использовать данный механизм для совместного решения разного рода проблем и постоянно укреплять взаимное доверие и молчаливое согласие.

Аналитики также считают, что благодаря статусу постоянных членов Совета Безопасности ООН Китай и Россия имеют основания поддерживать частые контакты на высоком уровне не только для решения двусторонних вопросов, но и для налаживания дипломатического сотрудничества. Это, в частности, касается совместного несения ответственности за защиту процесса многополярности в мире. "Таким образом, частые обмены мнениями между китайскими и российскими лидерами и высокопоставленными чиновниками в последнее время не вызваны каким-либо давлением, а обусловлены нормальной потребностью двух стран развивать свои отношения", — отметил Ван.

Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, рассказал Global Times, что встречи премьер-министров обычно сосредоточены на торгово-экономических вопросах и реализации консенсусов, достигнутых главами государств. В настоящее время в рамках российско-украинского конфликта происходят некоторые изменения, но обмен мнениями между Китаем и Россией не имеет к ним никакого отношения. Ян отметил, что нормальное всеобъемлющее сотрудничество двух стран может эффективно противостоять давлению и воздействиям извне, а нейтралитет и позиция Китая в отношении мирного урегулирования украинского кризиса не изменятся.

Справиться с трудностями

Как сообщило российское агентство ТАСС, в ходе встречи с Ли Кэцяном Мишустин заявил, что в условиях санкционного давления Запада Москва и Пекин должны совместно отстаивать собственные интересы и принципы многополярного миропорядка. "Западные страны пытаются сохранить свое глобальное доминирование и сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая, — сказал Мишустин. — Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства. И наращивать координацию на международных площадках".

Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета, отметил, что в последние два года США и НАТО всячески пытаются клеймить и препятствовать китайско-российским отношениям, но безуспешно — обе страны просто делают то, что должны для защиты своих народов от влияния западных санкций. "У российского народа есть право на жизнь и экономическое развитие. И когда западные фирмы уходят из РФ, вполне естественно, что туда придут [предприятия из] Китая и других стран глобального Юга. Соединенные Штаты и их последователи не в том положении, чтобы искать в этой ситуации виновных", — отметил Цуй.

Авторы статьи: Ян Шэн (Yang Sheng) и Бай Юни (Bai Yunyi)