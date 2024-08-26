Правда о "Северных потоках" выходит наружу (The American Conservative, США)

ТАС: истинные виновники подрыва "Северных потоков" остались в тени

Сразу после подрыва "Северных потоков" страны Запада дружно начали обвинять Россию, пишет ТАС. Сейчас в эту версию уже никто не верит, но в установлении истины США и их союзники тоже не заинтересованы – по очевидной причине, отмечает автор статьи.

Дуг Бэндоу

Роль Украины в срыве поставок энергоносителей собственным союзникам ставит неудобные вопросы.

Большинство войн разрушительны и бессмысленны. Это справедливо и для российско-украинского конфликта. Чем бы он ни закончился, это не будет стоить кровопролития и разрухи.

Более того, этого конфликта можно было легко избежать. Владимиру Путину не следовало вводить войска в соседнюю страну. А Владимир Зеленский мог бы проводить более мирную политику. У союзников не было причин расширять НАТО до самых границ России и включать в сферу своих интересов Киев. Так много людей пострадало – и ради чего?

Как и ожидалось, одной из первых на поле боя пала правда. Американские и европейские чиновники усердно увиливали от малейшей ответственности за конфликт, к которому сами же подстрекали. После клятв ввести Украину в НАТО они, по сути, ввели НАТО на Украину, но при этом всячески это отрицали – как и многочисленные обвинения в двуличии со стороны Москвы.

Киев тоже прекрасно обходился без правды, если это было в его интересах, – и более того, пытался откровенно манипулировать Вашингтоном и другими членами НАТО. Так, в ноябре 2022 года Зеленский призвал НАТО атаковать Россию в ответ на ошибочный ракетный удар ВСУ по Польше. Если даже американские и польские военные знали, что ракета была выпущена с территории Украины, то уж в Киеве никак не могли этого не знать.

Не менее обманчивым оказалось и утверждение, что Москва взорвала собственные газопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", проложенные вопреки дружному сопротивлению США и Европы. После подрыва газопроводов в сентябре 2022 года Киев обвинил в диверсии Россию. Помощник Зеленского назвал это "спланированной террористической атакой и актом российской агрессии против ЕС". Лидеры союзников также поспешили обвинить Москву. Равно как и комментаторы в США и других дружественных им странах, предложившие догадки и домыслы вместо доказательств. Доверчивые западные СМИ бросились рассуждать, чего ради Москве понадобилось выводить из строя собственные активы стоимостью 19 миллиардов долларов. Некоторые союзные правительства даже попытались выставить опровержения со стороны путинского руководства несомненным доказательством его причастности.

Однако эти утверждения не выдерживали ни малейшей критики. Могла ли Россия пойти на такое, чтобы взвинтить цены? Она и так уже отключила газ. Может быть, Кремль хотел продемонстрировать уязвимость энергетической инфраструктуры Европы? В таком случае он мог бы уничтожить объект, принадлежащий Польше, Германии, Великобритании или другому ведущему оппоненту.

Всем, кто хотел бы знать правду, дельный совет может дать детективная литература: cherchez la femme. Чтобы раскрыть преступление, ищите женщину – как правило, любовницу. Или, в случае с "Северными потоками", ищите правительства, которые сильнее всех жаждали пресечь поставки российского газа. В данном случае это Украина и ее ближайшие сторонники – США, Великобритания, Польша и страны Прибалтики. Все они дружно осуждали "Северный поток – 2", но не смогли ему ничего противопоставить даже с помощью санкций. Поэтому у них остался лишь один способ остановить импорт энергоносителей из России в Германию.

Увы, официальную трактовку почти никто не оспорил. Как я тогда написал: "США и их европейским союзникам, по-видимому, нужнее всего были "доказательства" против России. После подрыва "Северных потоков" они поспешили обвинить во всем Москву, их обвинения жадно подхватили западные журналисты, слетающиеся на официальные заявления и закулисные утечки". Иными словами, обвинения в адрес Москвы (даже в преступлении, которого она не совершала) публикуются без малейших колебаний. Один сайт по внешней политике разместил мою статью, но при этом добавил отдельную помету редактора, которой другие колонки почему-то не снабжались. "Поскольку мы всегда открыты для различных мнений и идей, пожалуйста, ознакомьтесь с другой статьей, в которой в подрыве "Северных потоков" обвиняется Россия", – гласила помета. Ссылка прилагалась. "Обратите внимание, что все изложенные мнения принадлежат исключительно авторам, поскольку у редакции нет позиции ни по этому вопросу, ни по любому другому", – отмечалось далее.

Со временем другие аналитики тоже засомневались. На условиях анонимности американские и европейские чиновники все чаще признавали, что российское вмешательство маловероятно. Но такое ощущение, что установление истины никого особо не волновало. В конце концов, правда наверняка будет колоть глаза.

В начале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Хёрш опубликовал сенсационный материал, обвинив в подрыве администрацию Байдена. Вашингтон с самого начала был очевидным подозреваемым, учитывая его обширные возможности для проведения или поддержки такой операции, но у Херша нашлись свои критики. Другие приняли точку зрения "cherchez le Ukrainian" и принялись искать украинский след. Газета The Washington Post сообщила: "За три месяца до подрыва "Северных потоков" администрация Байдена узнала от близкого союзника, что украинские военные запланировали тайную атаку на подводный газопровод, используя небольшую команду водолазов, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему ВСУ".

Одно время казалось, что всей правды мы так и не узнаем. Так, Дания и Швеция закрыли свои расследования в начале этого года. (Трубопроводы проходят через датскую, финскую и шведскую исключительные экономические зоны, а инвесторами выступили голландские и французские компании.) Однако недавно Германия обвинила в проведении операции группу украинцев – причем ни много ни мало с одобрения Зеленского. ЦРУ, предположительно, узнало о заговоре, и США убедили Зеленского остановить операцию, но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ. Предположительная цепочка событий длинна и сложна, и поэтому трудно судить, не располагая вескими доказательствами. Однако глава группы расследователей еженедельника Die Zeit Хольгер Штарк отметил: "Эта операция – дело рук украинцев, она находится в сфере ответственности украинского государства и ставит важные политические вопросы". Неудивительно, что официальные лица в Киеве отрицают любую причастность.

Не менее взрывоопасной оказалась и возможная роль Польши. В ходе расследования Варшава продолжала делать явно недостоверные заявления о причастности России – что якобы это была провокация под чужим флагом, чтобы впоследствии обвинить Украину. Однако некий польский чиновник, по-видимому, предупредил главного подозреваемого после того, как Германия выдала ордер на его арест, позволив тому скрыться. Бывший глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг пошел еще дальше, обвинив Польшу в поддержке операции. Польский вице-премьер это обвинение отверг. А премьер-министр Дональд Туск сам перешел в наступление, обвинив пострадавшую сторону: "Всем инициаторам и покровителям "Северных потоков": единственное, что вам остается сделать сегодня, это извиниться и замолчать".

А что насчет возможной ответственности США, которые Берлин вряд ли осмелится обвинять, вопреки всем доказательствам? Хёрш еще в прошлом году предсказал, что немецкая разведка "представит американской и немецкой прессе альтернативную версию истории". В конце концов, "обычные подозреваемые" в столице американской империи были полны решимости заставить Берлин ликвидировать "Северный поток". Ведущие законодатели запальчиво грозили всем участникам проекта "сокрушительными и потенциально фатальными юридическими и экономическими санкциями". Незадолго до ввода российских войск на Украину Байден предупредил: "Если Россия вторгнется... то никакого "Северного потока – 2" больше не будет... Мы с ним покончим".

Сделать это силовым путем – это очень по-американски. Наши политики всегда с особой жестокостью поддерживали диктатуры, свергали демократов, бросали союзников на произвол судьбы и расправлялись с мирными жителями. На Украине чиновники США с великим энтузиазмом приписывали себе убийство российских генералов, потопление российских кораблей и другие удары по личному составу и военной технике. Уничтожение немецких трубопроводов по сравнению с этим было бы сущей мелочью. Да, Берлин и другие – союзники США. Ну и что с того? Вашингтон без зазрения совести вводил санкции в отношении трубопроводов. А еще шпионил за высокопоставленными немецкими чиновниками вплоть до канцлера Ангелы Меркель. И вообще готов в любой момент покарать собственных союзников, если те отстаивают собственные интересы.

Невозможно винить Украину за желание ударить по России всеми имеющимися способами, но если подозрения верны, то Киев совершил военную агрессию против Германии, уничтожив ключевое звено ее энергетической инфраструктуры. Один неназванный немецкий чиновник объяснил дилемму так: "Атака такого масштаба – достаточное основание для задействования пункта о коллективной обороне НАТО, но нашу ключевую инфраструктуру взорвала страна, которую мы поддерживаем крупными поставками оружия и миллиардами наличных". Ханнинг утверждает, что Польша и Украина обязаны возместить Германии ущерб.

Хотя "ястребы" из коалиционного правительства ФРГ наверняка предпочли бы спустить диверсию на тормозах, полиция Германии независима и, как ожидается, продолжит расследование. Более того, общественная поддержка дальнейшей помощи Украине ослабевает одновременно с ростом популярности крайне правых и крайне левых партий. Наконец, ходят слухи, что правящая трехпартийная коалиция, балансирующая на грани распада из из-за неразрешимых разногласий, намерена свернуть помощь Украине по бюджетным причинам. Причастность Киева к подрыву "Северного потока" наверняка упрочит это решение.

Только представьте себе: если бы альянс в ответ действительно вступил в российско-украинский конфликт – только против Киева! Разумеется, этому не бывать. Однако очевидная готовность Украины воевать с собственными друзьями – еще одна причина, по которой союзники должны свернуть поддержку киевского правительства, ставшую фактически безоговорочной. Зеленский уже пытался обманом втянуть НАТО в войну. А теперь выходит, что он одобрил нападение на одного из членов альянса.

Кто же подорвал "Северные потоки"? Германия установила, что всяко не Россия. Сегодняшняя опосредованная война не стоит риска войны настоящей – тем более против могучей ядерной державы. Администрации Байдена следует отступить, а не раздувать российско-украинский конфликт.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана