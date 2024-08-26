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Военное обозрение

«Определить 1000 целей в час»: в США разрабатывают систему наведения Maven

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Источник изображения: topwar.ru

В 2020 году в воздушно-десантных войсках США был запущен проект Scarlet Dragon («Алый дракон»), предусматривающий создание новой системы целеуказания. К концу года удалось добиться довольно скромных результатов.

Команда, используя снимки с коммерческих спутников и машинный алгоритм для их анализа, идентифицировала надувной танк, расположенный на одном из полигонов, за 743 минуты, или более 12 часов, после чего мишень была поражена ракетным комплексом морпехов.

Однако благодаря постепенному прогрессу в разработке удалось значительно продвинуться вперед. В настоящее время система называется Maven Smart System. Она представляет собой комбинацию датчиков [видимо, спутников] и программного обеспечения, которые позволяют быстро собирать массивы данных и анализировать их с помощью ИИ и машинного обучения для определения целей и нанесения ударов по ним.

Теперь время, необходимое для определения цели, занимает менее одной минуты.

Конечная цель заключается в том, чтобы система и солдаты могли помочь командиру принимать 1000 тактических решений в час

- говорится в отчете некоммерческой организации Center for Security and Emerging Technology.

Как указывается, во время проведения операции «Иракская свобода» [интервенция 2003 года] был достигнут мастерский уровень при определении целей и времени их поражения. Но тогда для анализа данных использовалось 2000 сотрудников. Сейчас же аналогичный объем работы должны проделать 20 человек.

Ожидается, что система Maven дебютирует в конце 2026 года в рамках учений США и Японии Yama Sakura, которые пройдут в Тихоокеанском регионе.

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