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ТАСС

NYT: ФРГ может "свернуть" поддержку Украине из-за давления

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Источник изображения: http://tass.ru/

Издание связывает это с острыми разногласиями в Германии по поводу бюджета и растущим количеством доказательств того, что Украина стоит за подрывом газопроводов "Северный поток"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Германии сталкивается с растущим давлением внутри страны, в результате чего Берлин может свернуть поддержку Украине и настойчивее добиваться переговоров для завершения конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание связывает это с острыми разногласиями в ФРГ по поводу бюджета и растущим количеством доказательств того, что Украина стоит за подрывом газопроводов "Северный поток". Хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил развеять опасения, что Берлин уменьшит помощь Украине, его трехпартийное коалиционное правительство становится все более непопулярным. В сентябре ему предстоят критические выборы, на которых, как ожидается, преуспеют как крайне левые, так и крайне правые партии, призывающие к прекращению военной помощи Киеву.

Газета отмечает, что правительство окажется в неловкой ситуации, если генеральный прокурор обвинит кого-либо из украинских чиновников в подрыве трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток". Правительство безуспешно добивалось ареста украинского водолаза, проживавшего в Польше, что вызвало предположения о том, что польское правительство, решительно выступавшее против решения Германии о строительстве газопроводов, могло также содействовать попытке их уничтожения. Эти подозрения уже усилили напряженность в отношениях с Польшей и поставили под сомнение безоговорочную поддержку Германией Украины.

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Следственное ведомство, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Помимо этого, германские СМИ обвинили Польшу в том, что она не содействует расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". По мнению германских следователей, польские власти "с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству".

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
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