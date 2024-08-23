«Западное превосходство имеет ограниченный срок годности»: в прессе США заявляют об адаптации ВС РФ к американскому оружию

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По мере нарастания поставок американского оружия на Украину российские войска постепенно адаптировались к нему, что серьезно сказалось на эффективности его применения.
Так, как указывается в издании Defense News, гаубицы M777, ведя стрельбу снарядами Excalibur с GPS-наведением, предельно точно выводили из строя важнейшие российские объекты. Однако, по словам автора, к настоящему времени ВС РФ удалось внести путаницу в работу «западного высокотехнологичного оружия, ранее творившего волшебство». Российские системы РЭБ значительно усовершенствовались, и теперь они способны глушить GPS-сигналы, необходимые для наведения тех же снарядов Excalibur.
- говорится в издании.
- заявляют украинские военные.
Как отмечается в издании, при стрельбе из М777 также продолжают активно использоваться разрывные боеприпасы, «но они не оказывают такого мощного воздействия, как при их первом появлении».
- указывается в прессе США.
По его словам, недавно поставленные из США ракеты ATACMS всё ещё работают, но многие аналитики считают, что «это всего лишь вопрос времени, когда русские обнаружат контрмеры против этих самых передовых технологий».
- заявил бывший маршал авиации Британии Эдвард Стрингер.