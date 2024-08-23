«Западное превосходство имеет ограниченный срок годности»: в прессе США заявляют об адаптации ВС РФ к американскому оружию

Источник изображения: topwar.ru

По мере нарастания поставок американского оружия на Украину российские войска постепенно адаптировались к нему, что серьезно сказалось на эффективности его применения.

Так, как указывается в издании Defense News, гаубицы M777, ведя стрельбу снарядами Excalibur с GPS-наведением, предельно точно выводили из строя важнейшие российские объекты. Однако, по словам автора, к настоящему времени ВС РФ удалось внести путаницу в работу «западного высокотехнологичного оружия, ранее творившего волшебство». Российские системы РЭБ значительно усовершенствовались, и теперь они способны глушить GPS-сигналы, необходимые для наведения тех же снарядов Excalibur.

Без спутниковой связи хваленые снаряды превращаются в дорогостоящие куски металла

- говорится в издании.

Они отстреливаются, но не взрываются. Снаряды просто падают на землю и это похоже на неисправность

- заявляют украинские военные.

Как отмечается в издании, при стрельбе из М777 также продолжают активно использоваться разрывные боеприпасы, «но они не оказывают такого мощного воздействия, как при их первом появлении».

Более широкое значение этих фактов состоит в том, что западные предположения о технологическом превосходстве имеют здесь [в зоне СВО] ограниченный срок годности

- указывается в прессе США.

По его словам, недавно поставленные из США ракеты ATACMS всё ещё работают, но многие аналитики считают, что «это всего лишь вопрос времени, когда русские обнаружат контрмеры против этих самых передовых технологий».

Война – это скорость адаптации. Если вы будете постоянно вводить антибиотик, то вы фактически обучите патоген и мы обучили патоген. Нам не нужно было давать им [русским] время [для адаптации], но мы это сделали

- заявил бывший маршал авиации Британии Эдвард Стрингер.