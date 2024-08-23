Командование ВС Тайваня опасается, что китайские авианосцы могут заблокировать подходы к острову

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Командование ВС Тайваня считает, что центральные власти Китая могут применить в отношении острова стратегию антиинтервенционального блокирования доступа в регион (A2AD) с задействованием трех авианосцев.

Как предполагают в Тайбэе, после ввода в боевой состав китайской армии третьего авианосца "Фуцзянь", ВМС НОАК могут разместить его с двумя другими "Ляонин" и "Шаньдун" в северной части Филиппинского моря, в нескольких сотнях километров от берегов Тайваня. Такая стратегия обеспечит Пекину возможность противостоять армии Тайваня на двух направлениях одновременно. Китайские авианосцы будут развернуты вне досягаемости для тайваньских ракет. Между тем, дальность действия истребителей, которые будут развернуты с авианосцев, составляет около 800 километров, что позволит НОАК наносить удары по Тайваню с безопасной для авианосцев дистанции.

При этом ракетные войска НОАК способны оказать огневую поддержку ударами баллистических ракет средней и большой дальности, а также наносить удары крылатыми ракетами по иностранным экспедиционным войскам, направленным для поддержки Тайваня.

Как отмечает сотрудник Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь, наличие у Китая трех авианосцев является частью перехода КНР от статуса сухопутной державы к статусу морской. В частности, ввод в строй авианосца "Фуцзянь" превратит ВМС НОАК в "флот открытого моря" и увеличит возможности Пекина по окружению Тайваня.

К слову, «Ляонин» — это авианосец, который был заложен 6 декабря 1985 года на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве для ВМФ СССР под названием «Рига» как второй тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5. 19 июня 1990 года был переименован в «Варяг». После распада СССР корабль достался Украине, и его постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году корабль был куплен Китаем и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 года он вошёл в состав ВМС НОАК.