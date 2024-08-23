Войти
Военное обозрение

Командование ВС Тайваня опасается, что китайские авианосцы могут заблокировать подходы к острову

206
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Командование ВС Тайваня считает, что центральные власти Китая могут применить в отношении острова стратегию антиинтервенционального блокирования доступа в регион (A2AD) с задействованием трех авианосцев.

Как предполагают в Тайбэе, после ввода в боевой состав китайской армии третьего авианосца "Фуцзянь", ВМС НОАК могут разместить его с двумя другими "Ляонин" и "Шаньдун" в северной части Филиппинского моря, в нескольких сотнях километров от берегов Тайваня. Такая стратегия обеспечит Пекину возможность противостоять армии Тайваня на двух направлениях одновременно. Китайские авианосцы будут развернуты вне досягаемости для тайваньских ракет. Между тем, дальность действия истребителей, которые будут развернуты с авианосцев, составляет около 800 километров, что позволит НОАК наносить удары по Тайваню с безопасной для авианосцев дистанции.

При этом ракетные войска НОАК способны оказать огневую поддержку ударами баллистических ракет средней и большой дальности, а также наносить удары крылатыми ракетами по иностранным экспедиционным войскам, направленным для поддержки Тайваня.

Как отмечает сотрудник Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь, наличие у Китая трех авианосцев является частью перехода КНР от статуса сухопутной державы к статусу морской. В частности, ввод в строй авианосца "Фуцзянь" превратит ВМС НОАК в "флот открытого моря" и увеличит возможности Пекина по окружению Тайваня.

К слову, «Ляонин» — это авианосец, который был заложен 6 декабря 1985 года на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве для ВМФ СССР под названием «Рига» как второй тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5. 19 июня 1990 года был переименован в «Варяг». После распада СССР корабль достался Украине, и его постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году корабль был куплен Китаем и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 года он вошёл в состав ВМС НОАК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Тайвань
Украина
Филиппины
Продукция
Тип 001А
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»