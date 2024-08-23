Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии.

На российском полигоне Ашулук продолжается совместное оперативно-тактическое учение подразделений ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космических сил Российской Федерации. В рамках активной фазы учения белорусские военные уже успели выполнить 20 августа боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-300 и «Тор-М2».

Как следует из комментария командира 115-го зенитного ракетного полка полковника Виталия Линцевича, боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника. Расчёт отработал уверенно, своевременно обнаружив и поразив цель. Помимо «трёхсотки», так же успешно «отстрелялся» и боевой расчет 15-й зенитной ракетной бригады из ЗРК «Тор-М2 К» в рамках боевого дежурства. Примечательно, что боевой пуск осуществлялся с движущейся боевой машины – белорусским расчетом такой приём выполнен впервые. Ранее пуски с данного зенитного ракетного комплекса совершались только с огневой позиции из стационарного положения.

Стоит заметить, что на этих совместных учениях, которые ежегодно проходят на полигоне Ашулук, традиционно отрабатываются новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев. Надо сказать, что такой подход к подготовке ВВС и войск ПВО со стороны белорусского военного руководства себя полностью оправдывает. Для подтверждения достаточно вспомнить недавнюю провокацию со стороны украинских военных, по чьей вине 9 августа ударные беспилотники ВСУ нарушили белорусское воздушное пространство. Только благодаря высокому уровню подготовки и взаимодействия боевых расчётов войск ПВО Беларуси и России все цели были уничтожены. Причём часть из них (целей) уничтожена в белорусском воздушном пространстве, а часть – над территорией России. То есть, помимо всего прочего, произошедший инцидент можно рассматривать как наглядный пример эффективности единой системы ПВО России и Беларуси, в том числе и в решении актуальной задачи современности – борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

К сожалению, несмотря на то, что все боевые расчёты успешно справились с выполнением боевой задачи, проблема остаётся. Как отметил в своём интервью (по случаю празднования Дня Военно-воздушных си) командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович, «БПЛА – это головная боль для многих государств». Беларусь – в их числе. В первую очередь потому, что боевые действия на Украине для белорусов, можно сказать, проходят «прямо перед глазами». Помимо опыта СВО в Минске тщательно изучают соответствующие наработки в дружественных странах, например, Китае и Иране. Недавний визит генерала Лукьяновича в Исламскую Республику – тому подтверждение.

Изучение передового опыта даёт возможность белорусским военным двигаться вперёд по пути создания системы противодействия БПЛА. В настоящее время определены её основные задачи. Это, во-первых, обнаружение, во-вторых – подавление, в-третьих – уничтожение. Для решения первой задачи предназначены радиолокационные средства, в первую очередь, радиотехнических войск, вторую задачу призваны решать силы и средства радиоэлектронной борьбы, решение третьей задачи находится в компетенции боевой авиации и зенитных ракетных войск.

Очевидно, что от эффективности привлекаемых сил и средств зависит эффективность всей системы противодействия. Соответственно, работа над этим вопросом должна идти непрерывно и по всем возможным направлениям. Впрочем, именно так это и происходит.

Например, в ходе состоявшегося на прошлой неделе 10-го Международного военно-технического форума «Армия-2024» в графике работы Министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина рабочих встреч оказалось гораздо больше, чем в фактическом графике. Естественно, что главными среди них стали встречи с Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым и главой АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.

Позднее, подчёркивая значимость форума, глава белорусского военного ведомства отметил: «Сегодняшний форум «Армия-2024» имеет свою особенность: он проходит в период проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. И все те новшества в формах и способах ведения боевых действий уже сегодня находят воплощение в технике, которая представлена здесь. Для нас очень важно на сегодняшний день увидеть, потрогать руками, пообщаться с разработчиками, понимать тактику применения соответствующих образцов вооружения и, конечно же, рассматривать перспективы в рамках строительства и развития наших Вооруженных Сил».

Вне всяких сомнений тот факт, что представители белоруской делегации во время работы форума «трогали руками» и «общались с разработчиками» именно тех образцов, которые способны повысить боевые возможности белорусских ВВС и войск ПВО, и не только их. Беларусь также заинтересована в повышении эффективности своих ракетных войск и артиллерии, сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы – то есть тех родов войск, которые, по опыту СВО, можно назвать «ключевыми».

Что касается белорусских ВВС и войск ПВО, то, по словам генерала Лукьяновича, процесс повышения боевых возможностей вида вооружённых сил за счёт перевооружения на новые образцы боевой техники идёт планомерно. На очереди – получение из Российской Федерации согласно договорам ещё одного звена самолётов Су-30 СМ и очередной партии вертолётов Ми-35. В совокупности с уже имеющимися современными зенитными ракетными системами С-300 и С-400, а также радиолокационными станциями и комплексами отечественного и российского производства ожидаемые самолёты и вертолёты позволят «приподнять» боевые возможности ВВС и войск ПВО ещё на несколько качественных ступенек вверх, тем самым повысить обороноспособность Беларуси, а значит, Союзного государства.

Владимир Вуячич