Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов

ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita.

Стороны подписали договор еще в 2022 году, Варшава должна была получить 50 тысяч боеприпасов.

"Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", — говорится в материале.

Польское агентство вооружений сообщило, что контракт сорвался из-за проблем с субподрядчиком.

По неофициальным данным, боеприпасы для Польши должна была изготовить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition — дочерняя фирма немецкого предприятия. Поставки же заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что снаряды могут попасть на Украину, пишет газета.

Издание Onet 19 августа сообщило, что предыдущий кабинет министров Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.