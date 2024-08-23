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РИА Новости

Немецкий концерн сорвал контракт на поставку Польше снарядов, пишут СМИ

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Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

Rzeczpospolita: Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше снарядов

ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает газета Rzeczpospolita.

Стороны подписали договор еще в 2022 году, Варшава должна была получить 50 тысяч боеприпасов.

"Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", — говорится в материале.

Польское агентство вооружений сообщило, что контракт сорвался из-за проблем с субподрядчиком.

По неофициальным данным, боеприпасы для Польши должна была изготовить южноафриканская компания Rheinmetall Denel Munition — дочерняя фирма немецкого предприятия. Поставки же заблокировало правительство ЮАР, опасаясь, что снаряды могут попасть на Украину, пишет газета.

Издание Onet 19 августа сообщило, что предыдущий кабинет министров Польши подозревают в махинациях с программой создания резерва крупнокалиберных боеприпасов.

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Германия
Польша
Украина
ЮАР
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