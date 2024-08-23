Войти
ixbt.com

Российские пропеллеры для FPV-дронов оказались лучше, чем у одного из лидеров китайского рынка

224
0
0
Пропеллеры для FPV-дронов
Пропеллеры для FPV-дронов.
Источник изображения: DALL-E

Они выпускаются компанией «Спектр»

Российские пропеллеры для FPV-дронов признаны независимой экспертизой превосходящими по техническим и летным характеристикам аналогичные изделия компании HQProp, которая является одним из лидеров китайского рынка.

Наши пропеллеры, серийно производящиеся в Новосибирске, успешно прошли государственные испытания и рекомендованы к поставке для производства дронов для нужд СВО, которые идут по линии Минобороны РФ. Для испытаний нами был изготовлен улучшенный воздушный винт 9х5х3. По их итогам наш пропеллер превзошел по техническим и летным характеристикам одного из лидеров китайского рынка — пропеллер HQProp 9х5х3, — заявил исполнительный директор конструкторского бюро разработчика «Спектр» Андрей Братеньков.

Российский пропеллер показал на 37% меньший нагрев обмоток электродвигателя, что «позволит летательному аппарату большее время работать на повышенных режимах и увеличить номинальную взлетную массу летательного аппарата с 4,5 до 5,4 кг — на 20%».

Приятно, что наконец-то мы в России сделали продукт, который не просто не уступает лидеру китайского рынка, но и превосходит его как по техническим, так и по летным характеристикам. Представители КБ «Спектр» принимали участие в форуме «Армия-2024» и обратили внимание на то, что более 99% образцов представленных FPV-дронов для СВО укомплектованы пропеллерами китайского производства. Более того, производители и сборщики дронов для СВО не информированы о возможности приобрести российские пропеллеры, — добавил он.

  

Первоначальный источник: https://tass.ru/ekonomika/21641531

Изображение: DALL-E

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Выставки
Форум "Армия - 2024"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»