Российские пропеллеры для FPV-дронов оказались лучше, чем у одного из лидеров китайского рынка

Они выпускаются компанией «Спектр»

Российские пропеллеры для FPV-дронов признаны независимой экспертизой превосходящими по техническим и летным характеристикам аналогичные изделия компании HQProp, которая является одним из лидеров китайского рынка.

Наши пропеллеры, серийно производящиеся в Новосибирске, успешно прошли государственные испытания и рекомендованы к поставке для производства дронов для нужд СВО, которые идут по линии Минобороны РФ. Для испытаний нами был изготовлен улучшенный воздушный винт 9х5х3. По их итогам наш пропеллер превзошел по техническим и летным характеристикам одного из лидеров китайского рынка — пропеллер HQProp 9х5х3, — заявил исполнительный директор конструкторского бюро разработчика «Спектр» Андрей Братеньков.

Российский пропеллер показал на 37% меньший нагрев обмоток электродвигателя, что «позволит летательному аппарату большее время работать на повышенных режимах и увеличить номинальную взлетную массу летательного аппарата с 4,5 до 5,4 кг — на 20%».

Приятно, что наконец-то мы в России сделали продукт, который не просто не уступает лидеру китайского рынка, но и превосходит его как по техническим, так и по летным характеристикам. Представители КБ «Спектр» принимали участие в форуме «Армия-2024» и обратили внимание на то, что более 99% образцов представленных FPV-дронов для СВО укомплектованы пропеллерами китайского производства. Более того, производители и сборщики дронов для СВО не информированы о возможности приобрести российские пропеллеры, — добавил он.

Первоначальный источник: https://tass.ru/ekonomika/21641531

Изображение: DALL-E