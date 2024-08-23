В РВИО призвали создать аналог Смерша для борьбы с подрывными акциями

Эксперт Мягков: в России надо создать аналог советской контрразведки Смерш

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Аналог советской военной контрразведки "Смерш" для борьбы с подрывными акциями в регионах, а также с целью вразумления "ждунов" надо создать в России, этот шаг был бы одобрен большинством населения страны, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он выступил на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в канун 81-й годовщины окончания Курской битвы.

"Большую роль в нашей победе на Курской дуге сыграли органы контрразведки "Смерш", которая была создана в апреле 1943 года", - отметил Мягков. Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР было создано на основе Управления Особых отделов НКВД СССР – военной контрразведки того времени. Задачей "Смерша" (от "Смерть шпионам!") была борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью в отношении Красной армии, напомнил Мягков. "Смерш" подчинялся лично наркому обороны, главе советского государства Иосифу Сталину.

"В настоящий момент, когда происходит решающее сражение на фронте СВО, такая структура, как "Смерш", была бы, на наш взгляд, сегодня необходима для решения поставленных задач. Давайте говорить откровенно - у нас сегодня в тылу, как ближайшем тылу в зоне СВО, так и в отдаленных регионах России, еще действуют различные и подпольные организации, которые сотрудничают с СБУ, с украинской разведкой, с другими разведками западных стран", - сказал Мягков. Он напомнил, что агентура Киева совершила в России ряд резонансных терактов в отношении известных граждан РФ.

Спецслужбы Украины и Запада и их агенты ведут пропаганду против России и распространяют фейковые утверждения о российской армии, "которые, безусловно, влияют на внутренний климат среди обывателей в нашей стране", добавил Мягков.

"Поэтому решение подобных задач - борьба со шпионажем, диверсантами, борьба с подрывной деятельностью, на наш взгляд, может быть возглавлено структурой, созданной в России, и которая бы носила некоторые черты и функции, которые принадлежали "Смершу", - подчеркнул Мягков.

Решение о создании такой структуры – это дело верховного руководства, добавил он. "Но активизация такой деятельности позволила бы обеспечить наши ближайшие и более дальние тылы и в конце концов влияла бы в лучшую сторону на моральный климат и заставляла бояться тех еще, назовем их, "ждунов", которые сидят и ждут, когда у нас что-то якобы изменится, и вести себя подобающим образом, когда страна, по сути дела, ведет войну со всем объединенным Западом, с неонацизмом", - отметил Мягков. "Такие решения, мне кажется, они бы сегодня были одобрены большинством нашего населения", - резюмировал он.