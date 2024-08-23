На ТОФ стартовали VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике

В течение восьми дней 31 команда с общим числом участников более 120 человек будет соревноваться в области применения последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) стартовали VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024". Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Во Владивостоке на базе водной станции ТОФ состоялось торжественное открытие VII Всероссийских соревнований по морской робототехнике "Восточный бриз-2024", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, церемония открытия мероприятия прошла под руководством заместителя командующего ТОФ по вооружению полковника Сергея Марнова, который после поздравительной речи объявил соревнования открытыми. В течение 8 дней 31 команда с общим числом участников более 120 человек будет соревноваться в области применения последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами.

В этом году команды представляют Тихоокеанский, Северный и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, подразделения Минобороны РФ, МЧС России, Росгвардию и другие силовые структуры России. Также свои аппараты продемонстрируют команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в числе которых Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук, МГУ имени адмирала Невельского, ТОВВМУ имени Макарова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, научно-производственное предприятие "Аквароботех" (г. Корсаков) и другие.

Перед началом соревнования командиры приняли участие в традиционной жеребьевке. Главный судья соревнований - начальник службы минно-торпедного вооружения ТОФ капитан 1-го ранга Максим Горбенко. В соревнованиях задействованы телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера.

VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз-2024" проводятся в соответствии с поручением первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. Организатором соревнований является Минобороны России в лице главного командования ВМФ и Тихоокеанского флота, а также Фонд перспективных исследований и Морской государственный университет имени адмирала Невельского.