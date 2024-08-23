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ТАСС

Китай запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-4A

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Ракета-носитель Чанчжэн-7
Ракета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, Китай.
Источник изображения: © AFP 2017 / Fred Dufour

Его запустили с космодрома Вэньчан при помощи ракеты CZ-7A

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники осуществила запуск телекоммуникационного спутника ChinaSat-4A. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 20:25 по пекинскому времени (15:25 мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты CZ-7A. Для носителя это 532-й пуск.

ChinaSat-4A предназначен для предоставления пользовательских услуг по передаче данных, голосовых сообщений, для теле- и радиовещания.

CZ-7A - модифицированная жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 58 м в длину и способна вывести на геопереходную орбиту 7 тонн полезного груза (до 12 тонн на низкую околоземную).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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CASC
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Луна
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