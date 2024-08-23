Войти
ТАСС

Белоусов, Алиханов и Евтухов вошли в состав коллегии ВПК РФ

219
0
0
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

В коллегию также вошли гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов, замдиректора Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и замсекретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов вошли в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Алиханов А. А. - министр промышленности и торговли Российской Федерации, Белоусов А. Р. - министр обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, в состав коллегии вошли начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов, замдиректора Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и замсекретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов.

"Исключить из состава коллегии комиссии Беззубикова А. С., Горнина Л. В., Поспелова В. Я., Хлунова А. В., Шевцову Т. В. и Шпорта В. И", - уточняется в указе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росгвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»