Белоусов, Алиханов и Евтухов вошли в состав коллегии ВПК РФ

В коллегию также вошли гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов, замдиректора Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и замсекретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов вошли в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Алиханов А. А. - министр промышленности и торговли Российской Федерации, Белоусов А. Р. - министр обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, в состав коллегии вошли начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов, замдиректора Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и замсекретаря Совбеза РФ Григорий Молчанов.

"Исключить из состава коллегии комиссии Беззубикова А. С., Горнина Л. В., Поспелова В. Я., Хлунова А. В., Шевцову Т. В. и Шпорта В. И", - уточняется в указе.