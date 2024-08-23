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Власти ЮАР заблокировали поставку партии артиллерийских боеприпасов в Польшу, чтобы они не попали на Украину.

Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, Варшава заказала поставку партии 155-мм снарядов у немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Произвести их должно было дочернее предприятие компании в ЮАР Denel Munition, однако впоследствии контракт был расторгнут из-за опасений, что полученные боеприпасы польское правительство может отправить боевикам киевского режима.

Ранее сообщалось, что за поставки предназначенных для украинской армии боеприпасов Прага переплатила 1,4 миллиарда крон (около 62 миллионов долларов). Согласно результатам проведенного аудита, в рамках так называемой "чешской инициативы" в результате ВСУ недополучили около 20 тысяч снарядов.

В то же время, сообщается, что на закупки артиллерийских боеприпасов, которые предполагается поставить украинским боевикам, Чехия рассчитывает получить часть доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе. При этом конкретная сумма не называется.

На данный момент 15 стран внесли свой вклад в "чешскую инициативу" по поиску и закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ за пределами ЕС. Некоторое время назад на Украину прибыла первая партия из примерно 50 тысяч снарядов. В частности, в рамках "снарядной инициативы" Чехия наиболее плотно сотрудничает с Нидерландами и Данией. В общей сложности предполагается до конца текущего года поставить украинской армии более полумиллиона артиллерийских боеприпасов. Хотя изначально эта цифра была озвучена в два раза больше и в более короткие сроки.