Президент Чехии заявил, что справедливый мир для Украины является "скорее иллюзией"

Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это "изменение международных границ", добавил Петр Павел

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Достижение Украиной справедливого мира является "скорее иллюзией". Такое мнение в интервью новостному порталу Novinky выразил президент Чехии Петр Павел.

"Справедливый мир, если бы мы его представляли категорий "100% или ничего", означал бы восстановление Украиной полного контроля над ее территорией, включая Крым, - сказал он. - Это предполагало бы возмещение военного ущерба за счет агрессора. Но это все, как все мы чувствуем, [является] скорее иллюзией. Реальность будет немного иной. Мы должны говорить о том, что хотим максимально приблизиться [к заключению] справедливого мира [для Украины]".

По его мнению, Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это "изменение международных границ" и будет считать эти территории "временно окупированными".