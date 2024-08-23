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ТАСС

Президент Чехии заявил, что справедливый мир для Украины является "скорее иллюзией"

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это "изменение международных границ", добавил Петр Павел

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Достижение Украиной справедливого мира является "скорее иллюзией". Такое мнение в интервью новостному порталу Novinky выразил президент Чехии Петр Павел.

"Справедливый мир, если бы мы его представляли категорий "100% или ничего", означал бы восстановление Украиной полного контроля над ее территорией, включая Крым, - сказал он. - Это предполагало бы возмещение военного ущерба за счет агрессора. Но это все, как все мы чувствуем, [является] скорее иллюзией. Реальность будет немного иной. Мы должны говорить о том, что хотим максимально приблизиться [к заключению] справедливого мира [для Украины]".

По его мнению, Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это "изменение международных границ" и будет считать эти территории "временно окупированными". 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
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