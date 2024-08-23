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ТАСС

Главком Сухопутных войск России назвал беспрецедентным уровень отношений РФ и КНР

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Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

Олег Салюков считает, что Москва и Пекин стали гарантами обеспечения мира и безопасности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков. По его словам, Москва и Пекин стали гарантами обеспечения мира и безопасности.

Как сообщили в Минобороны России, военная делегация Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая во главе с командующим Ли Цяоминем прибыла в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества. В переговорах принял участие Салюков.

"Благодаря усилиям лидеров наших стран - России и Китая - сегодня отношения между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне и они стали гарантом обеспечения мира и безопасности в масштабе всех стран. Для нас Китай - стратегический партнер. <...> мы отмечаем в этом году 75 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Уже очень много сделано - постоянно наращивается взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС, "СМОА плюс", регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки", - привели слова Салюкова в Минобороны. 

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