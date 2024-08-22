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Что дает резидентская виза в ОАЭ и как ее получить

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Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых популярных государств сегодня. Многие, познакомившись с ним поближе, принимают решение стать постоянными жителями ОАЭ. Раньше это было практически невозможно, ведь гражданство Эмиратов иностранцу получить объективно сложно. Но с тех пор, как правительство страны ввело практику выдачи резидентских виз, численность иностранного населения, например, в Дубае, выросла до 80+%. Для оформления визы резидента необходимо воспользоваться одним из актуальных оснований.

Резидентская виза ОАЭ

Перспективы с визами резидента в ОАЭ

Получение резидентской визы в Эмираты может обеспечить запасной аэродром для всей семьи. Население страны многонациональное, распространен английский, что достаточно удобно для общения. Визы доступны в срок от 2 мес. После их выдачи заявители смогут:

  • Приезжать и выезжать из страны когда угодно. Поддержание статуса не требует постоянного проживания в ОАЭ.

  • Оптимизировать налоговые расходы. Не начисляются фискальные сборы на проценты, доходы, дивиденды, роялти, роскошь, дарение, прирост капитала, наследство. Ставка налога на прибыль – 9%.

  • Регистрировать по удобной процедуре компании во фризонах, где юрлица получают налоговые и таможенные льготы.

  • Иметь доступ ко всем банковским услугам в стране – от открытия счетов до кредитных программ.

  • Отдавать детей в местные школы и ВУЗы. Многие частные учебные заведения ведут преподавание на английском языке.

  • Получать медицинское обслуживание в арабских клиниках, оборудованных по самым высоким стандартам.

  • Оформить местные водительские права, признаваемые в 50 государствах.

  • Покупать товары и услуги со скидкой до 70% по бонусной карте Esaad.

Резидентские визы – выбор большинства экспатов в ОАЭ. Для получения гражданства иностранцу чаще всего нужно отказаться от имеющегося паспорта и прожить в стране не менее 30 лет. Некоторым категориям (крупным инвесторам, лицам с особыми заслугами перед страной) паспорт может быть выдан раньше. Каждую такую кандидатуру правительство рассматривает в индивидуальном порядке.

Как стать обладателям визы

Статус выдается на срок от 1 года до 10 лет. У состоятельных лиц наибольшей популярностью пользуются резидентские визы ОАЭ за инвестиции. Оформить их на 10-летний срок можно.:

  • Вложив в компанию от $545400.

  • Владея предприятием с доходом от $272280.

  • Будучи собственником юрлица, проданного за $1,9 млн.

  • Инвестировав в недвижимость от $545400.

Визу на 5 лет выдадут собственникам жилья стоимостью от $275000 по программе для пенсионеров от 55 лет, а также при вложениях в стартапы от $136000. 2-летняя виза доступна при приобретении недвижимости стоимостью не менее $204000.

Оформление «золотой визы» ОАЭ (так называют инвестиционные варианты) состоит из нескольких этапов. Сначала нужно собрать пакет документов. Далее заявка рассматривается Главным управлением по делам резидентов и иностранцев ОАЭ. После ее подтверждения участники старше 18 лет проходят медобследование. В заключение резидентам проставляется визовый штамп и предоставляется Emirates ID. Одновременно подаваться на визу могут инвестор (от 18 лет), его жена/муж, дети старше 18 лет. Если оформляется статус на 10 лет, то в заявки можно добавлять дочерей любого возраста и сыновей до 25 лет. Подробности на passportivity.com.

По своей функциональности визы во многом аналогичны европейскому ВНЖ, а в некоторых аспектах даже превосходят его. Например, в отличие от европейского вида на жительство, резидентские визы ОАЭ можно продлевать неограниченное количество раз. Благодаря своим уникальным плюсам иммиграционные программы ОАЭ востребованы у экспатов многих стран.

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