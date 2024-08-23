Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС

МАГАТЭ проинформировано и обещает приехать для оценки ситуации, подчеркнул президент

НОВО-ОГАРЕВО, 22 августа. /ТАСС/. ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он также заявил о планах посетить электростанцию на следующей неделе, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что модальности визита Гросси на Курскую АЭС в конце августа прорабатываются.