Войти
ТАСС

Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС

204
0
0
Рабочий в градирне Курской АЭС
Рабочий в градирне Курской АЭС.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МАГАТЭ проинформировано и обещает приехать для оценки ситуации, подчеркнул президент

НОВО-ОГАРЕВО, 22 августа. /ТАСС/. ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

"Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Он также заявил о планах посетить электростанцию на следующей неделе, чтобы побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что модальности визита Гросси на Курскую АЭС в конце августа прорабатываются. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»