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РИА Новости

Путин провел совещание по ситуации в приграничных с Украиной областях

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Путин провел совещание о ситуации в приграничных с Украиной областях

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах поддержал идею автоматически выплачивать 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области.

С таким предложением выступил врио главы этого региона Алексей Смирнов.

"По поводу предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать", — сказал глава государства.

Врио главы региона также доложил российскому лидеру об эвакуации населения в безопасные места и в целом о ситуации в области.

"В зону отселения попали восемь районов с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня, выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек", — указал он.

Как уточнил чиновник, власти выдали 209 сертификатов на переселение 413 гражданам.

"Еды и предметов первой необходимости достаточно. По медицине — свободно 2193 койки для взрослых, 425 — для детей, всего — 2618. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный", — добавил Смирнов.

В свою очередь, губернатор Александр Богомаз доложил о ситуации в Брянской области.

"Обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 (атаки. — Прим. ред.) беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером ДРГ пыталась зайти на территорию страны, совершив прорыв государственной границы в Климовском районе", — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что противнику нанесли огневое поражение, сейчас ситуация стабилизировалась.

На этом фоне чиновник предложил президенту обеспечить финансирование подразделений территориальной обороны за счет федерального бюджета. Путин поддержал эту инициативу и заявил, что уже поручил это руководителями федеральных силовых ведомств.

Кроме того, Богомаз рассказал о проведении в шести пограничных районах Брянской области учений по эвакуации населения. По его словам, подготовлены 12 ПВР для размещения 1580 жителей, но при необходимости власти могут развернуть пункты для 32 тысяч человек.

Губернатор Вячеслав Гладков, со своей стороны, доложил о ситуации в Белгородской области.

"Продолжаем восстановление жилья. Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино затруднено восстановление, потому что каждый день 3-5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей. Поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм", — сказал он.

Сейчас в регионе устанавливают дополнительные защитные сооружения на детских и спортивных площадках, а также перед входами в школы, а все районные прифронтовые больницы и объекты водоканала уже оснастили резервными электрогенераторами, отметил чиновник.

При этом Гладков заявил, что в крупных населенных пунктах во всех приграничных регионах существуют риски по потере отопления зимой. В связи с этим он предложил создать мобильные котельные, а также дополнительные резервные генераторы средней и большой мощности для оказания оперативной помощи.

Губернатор также попросил правительство оказать помощь в отправке детей из Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов в другие регионы, где есть возможность безопасно и очно получать образование.

Президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову подумать над решением всех поднятых на совещании вопросов.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.


Инфографика

Режим КТО.
Источник: ria.ru
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Страны
Украина
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Силуанов Антон
Проекты
Военные учения
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