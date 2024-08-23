Премьер-министр Индии в Польше и на Украине. Новая страница отношений? (Defence24, Польша)

Эксперт Панда: Индия видит в Польше канал для своего присутствия в Европе

Нарендра Моди прибыл в Польшу с вполне определенными целями. Индия стремится расширить связи с Европой, заявил Defence24 эксперт Джаганнатх Панда. Нью-Дели хочет выработать новую версию партнерства с Варшавой, так как именно ее он считает связующим звеном между Восточной и Западной Европой.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Польшу. Предыдущий визит индийского премьер-министра в РП состоялся в 1979 году. Ключевыми темами обсуждения станут оживление двусторонних отношений с особым акцентом на оборонное сотрудничество и стратегическое планирование. Также будут обсуждаться экономические вопросы. Стоит отметить, что в этом году Индия впервые за несколько десятилетий назначила в Варшаве своего военного атташе. Моди встретится с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском. Он также посетит Могилу Неизвестного солдата и памятник битве при Монте-Кассино. Поляки и индийцы были частью большой коалиции союзников в крупных сражениях при Тобруке и Монте-Кассино в 1944 году. После этого визита премьер-министр Индии впервые в истории отправится на Украину.

Стремится ли Нью-Дели сыграть важную роль в урегулировании российско-украинского конфликта? Мы с нетерпением ждем новой главы в отношениях между Польшей и Индией. Руководитель Стокгольмского центра по делам Южной Азии и Индо-Тихоокеанского региона доктор Джаганнатх Панда (Jagannath Panda) ответил на вопросы о польско-индийском сотрудничестве, в том числе в сфере обороны, о планах в отношении Украины и соперничестве с Китаем.

Defence24: Почему визит премьер-министра Моди в Польшу важен?

Джаганнат Панда: Польша становится стратегическим хабом на Старом континенте. С учетом того, что Индия стремится расширить свои связи с Европой, Нью-Дели должен, прежде всего, выработать новую версию партнерства с Варшавой как ключевым маршрутом и связующим звеном между Восточной и Западной Европой.

Польша находится на пути к тому, чтобы стать образцовой развивающейся экономикой в Европе, что является ориентиром для каждого развивающегося азиатского и индо-тихоокеанского государства, включая Индию, которая должна поддерживать контакты с Польшей в различных областях. Что еще более важно, мы считаем, что Варшава последовательно реализует план сотрудничества с Азией, и сейчас самое время, чтобы Индия стремилась к расширению сотрудничества с Польшей. Таким образом, визит премьер-министра Нарендры Моди, безусловно, очень своевременен.

Индии должна быть заинтересована в том, чтобы рассматривать Польшу в качестве "будущего" стратегического партнера, поскольку Варшава демонстрирует сильное сопротивление авторитарному фронту на ее границе, формирование которого имеет целью сближение России и Китая. В будущем стратегия Польши, направленная на то, чтобы играть ведущую роль на европейском континенте в борьбе с авторитарными режимами, должна побудить Индию рассматривать Польшу как ключевого партнера в расширении индийского влияния в Центральной и Восточной Европе.

И действительно, учитывая растущий стратегический интерес Индии к Балтийскому региону и Центральной Европе, Польша может стать не только "воротами" для индийского торгово-экономического сотрудничества, но и стратегическим каналом коммуникации для растущего присутствия Индии в регионе, что будет способствовать улучшению дипломатических, политических и стратегических отношений. В европейском стратегическом пространстве в настоящее время нет страны, которая бы лучше подходила на роль ключевого партнера Индии, чем Польша, учитывая, что влияние Польши в Европейском союзе неуклонно растет.

– В каких секторах Польша и Индия могут расширить свое сотрудничество? Какие элементы являются наиболее важными?

– Пришло время, чтобы Индия и Польша расширили свое партнерство, которое можно охарактеризовать как "стратегическое" и "всеобъемлющее". Однако без подготовки долгосрочного плана и определения конкретных секторов для совместных проектов развитие партнерства невозможно. Три ключевые сферы, которые могут быть актуальны для будущего взаимодействия между Индией и Польшей, это сотрудничество в сфере образования, туризма и оборонного партнерства. (...)

Связи в области обороны и безопасности должны постепенно расширяться. Польша становится ключевой страной-производителем военной продукции в Центральной Европе, и Индия обязательно должна это учитывать. Набирает обороты военное сотрудничество Польши с Южной Кореей. Когда-то Польша поставляла оружие в Индию, этот опыт необходимо оценить, обновить и укрепить в новом современном стратегическом контексте. Во время конфликта в Украине Польша стала ключевым поставщиком оружия для Киева, что повысило ее авторитет как страны, готовой противостоять любой авторитарной эскалации на своей границе. Это должно побудить Индию позитивно оценивать Польшу и посмотреть, может ли индийская программа Make in India укрепить совместное производство и военное сотрудничество между Индией и Польшей. (…)

– Возможно ли военное сотрудничество между двумя странами? Возможна ли совместная разработка боевой машины, ракеты или какого- то другого вооружения?

– Военное сотрудничество имеет большой потенциал и должно стать ориентиром для всестороннего взаимодействия между Польшей и Индией в будущем. Как я уже говорил, реализуемая в настоящее время индийская программа поощряет иностранный капитал инвестировать в Индии, участвовать в совместных предприятиях. Поэтому возможна разработка плана по совместному производству боевых машин, ракет, танков и т. д. Частные военные предприятия в Индии должны иметь платформу для сотрудничества с соответствующими польскими компаниями. Регулярный диалог, визиты, общение на семинарах и конференциях могут способствовать углублению сотрудничества и старту инвестиций. Ключевую роль здесь играет укрепление доверия к возможностям друг друга.

Кроме того, для Индии сотрудничество с Польшей в области обороны и безопасности может принести ряд стратегических выгод. Например, индийские военные могут научиться у Польши тому, как вести боевые действия и готовиться к операциям и миссиям союзников. 25-летний опыт Польши в НАТО может стать полезным уроком того, как быть готовым к взаимодействию в контексте коллективной безопасности или коллективной обороны. Кроме того, благодаря модернизации, реформе командования и адаптации к высокотехнологичному вооружению в рамках сотрудничества с НАТО польские вооруженные силы становятся все более совершенными. Поскольку Индия готовится сократить свою зависимость от импорта российской военной техники и планирует наращивать импорт с западных направлений, для нее будет огромным преимуществом, если она усвоит стратегию адаптации Польши к современным условиям в военной сфере.

Польша может стать ключевым партнером на пути модернизации оборонного сектора Индии. В то же время Индия отдает приоритет совместному производству с технологически развитыми "странами-единомышленниками", такими как США, Франция, некоторые страны Европейского союза, Израиль и Южная Корея. Многообещающими представляются предпринятые недавно усилия по взаимодействию в области высоких технологий в сфере обороны с Соединенными Штатами и по сотрудничеству в сфере производства полупроводников в рамках Торгово-технологического совета ЕС-Индия при участии каждого из партнеров. Это не только поможет Индии создать перспективные механизмы для развития Индо-Тихоокеанского региона, но и придаст импульс индийской трансформации в сторону высокотехнологичного производства. Польша должна принять это во внимание и предпринять совместные с Индией шаги в области безопасности и оборонного сотрудничества, включая критические (стратегические) технологии.

– Какую роль может сыграть Индия в прекращении российско-украинского конфликта? Китай не добился успеха, Франция тоже, усилия США также не привели к прорыву. Может ли премьер-министр Моди изменить ход событий?

– Индия не стремится играть роль посредника между Россией и Украиной, равно как и не стремится выступать в качестве арбитра для урегулирования российско-украинского конфликта. В то же время Индия не пропагандирует военные методы решения проблем, и Дели хотел бы, чтобы конфликт между Россией и Украиной закончился, и поэтому призывает к миру. Однако следует отметить, что российско-украинский кризис — это не просто результат конфликта между двумя странами. Он является результатом политики великих держав и, что более важно, краха послевоенной мирной архитектуры, которую Европа и Россия поддерживали в течение некоторого времени.

Учитывая все эти аспекты, Индия не может играть здесь какой-то значительной роли. Конфликт может быть прекращен только в том случае, если Европа и Россия с Китаем придут к соглашению, что в нынешних условиях представляется маловероятным. Китай твердо стоит на стороне России, и страны-члены ЕС, включая Польшу, должны наконец принять это к сведению. (…)

– Как Индия относится к растущим расходам Китая на оборону и росту напряженности в регионе?

– Китай представляет собой угрозу на региональном и глобальном уровнях. Военная модернизация Китая и неуклонное увеличение его оборонного бюджета — это огромная угроза, вызывающая стратегическую озабоченность Индии и всего мира. Актуальным вызовом является также агрессивный подход Китая к пограничному спору с Индией. Агрессивная внешняя политика Пекина и растущий при Си Цзиньпине военно-морской потенциал страны также становятся предметом озабоченности в регионе — от Южно-Китайского до Восточно-Китайского морей и всего Индийского океана.

Автор: Александр Олех (Aleksander Olech)Александр Олех (Aleksander Olech)