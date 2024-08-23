Украинская стратегия Байдена так и пропала без вести (Foreign Policy, США)

Президент Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии рабочей сессии по Украине во время саммита G7 в Хиросиме, Япония.

FP: администрация Байдена так и не представила стратегию по Украине

Байден так и не представил последовательной стратегии по Украине, пишет FP. И это разочаровывает законодателей. Некоторые готовы приостановить помощь Киеву, пока не появится соответствующий документ. Однако промедление администрации говорит о том, что этой стратегии просто нет – или ее боятся обнародовать.

На Капитолийском холме зреет разочарование, поскольку администрация Байдена не уложилась в срок и не предоставила Конгрессу подробный письменный отчет о своей стратегии конфликта на Украине. В результате минимум один законодатель пытается полностью приостановить помощь Киеву, пока документ не будет предоставлен.

Отчет о стратегии должен был быть представлен Конгрессу в начале июня — этим был обусловлен многомиллиардный пакет военной помощи Украине и другим союзникам США, принятый в апреле после значительных задержек.

За два с половиной года с момента начала российской спецоперации на Украине администрация Байдена так и не представила публично долгосрочную стратегию конфликта, в котором США сыграли ключевую роль, предоставив Киеву около 175 миллиардов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон работает с партнерами в Европе и за ее пределами, чтобы упрочить поддержку Киева и санкциями посадить российскую оборонную промышленность “на голодный паек”. Более того, стратегия не была представлена несмотря на неоднократные призывы Конгресса даже до принятия дополнительной помощи.

“Поддержка Украины со стороны администрации. Байдена-Харрис дала осажденной стране достаточно, чтобы выстоять, но недостаточно для победы, — заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. — Неоднократно повторялась ситуация, когда администрация поначалу считала передачу того или иного оружия чрезмерной провокацией, но впоследствии все же соглашалась. Без четкой стратегии победы на Украине администрация наверняка продолжит идти по тому же пути, затягивая путинскую агрессию и сигнализируя о слабости США другим нашим противникам, включая коммунистический Китай”.

Президент Джо Байден неоднократно обещал поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, однако критики утверждают, что без четко сформулированной долгосрочной роли Америка фактически проводит политику, которая позволяет Украине сражаться дальше, но не дает победить.

“Я считаю, что по умолчанию наша реальная политика заключается в том, чтобы поддерживать их жизнеспособность, не позволить Украине потерпеть поражение и ждать, пока та или другая сторона сдастся и усядется за стол переговоров", — сказал генерал ВВС в отставке США Филип Бридлав, занимавший пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе до 2016 года. — Нам нужна реальная, демонстративная, декларативная политика”.

Бридлав и еще пятеро отставных американских военачальников и бывших высокопоставленных дипломатов, включая бывшего посла США на Украине Мари Йованович, в пятницу направили администрации Байдена письмо с призывом к Киеву и его партнерам выработать “общее определение победы” и “единую стратегию, чтобы воплотить эту победу в жизнь”.

“Я еще не видел — а ведь это обязанность правительства США — всесторонних попыток рассмотреть, какие инструменты власти у нас есть и как мы можем скоординировать их в единую стратегию”, — сказал бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО Ян Бжезинский.

Но даже при том, что администрация Байдена после принятия дополнительного пакета начала передавать новые транши Украине и только в июле Белый дом отправил в Киев 225 миллионов долларов, некоторые республиканцы считают, что помощь поступает с опозданием или неуместно маленькими порциями. Законодатели также сетовали, что администрация не дает Украине должной свободы действий при использовании переданного оружия.

“Это нежелание взять на себя лидерскую роль в сочетании с многочисленными упущенными возможностями извлечь выгоду из просчетов России на поле боя привело к напрасным потерям и продлило конфликт, — заявил по электронной почте высокопоставленный член Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер. — Украина каждый день доказывает, что ей по силам победить Путина. Президенту пора, так сказать, снять с нашей помощи наручники”.

“Конгресс может предоставить средства и разрешение, но лишь главнокомандующий может заполнить нынешний вакуум лидерства”, — добавил Уикер.

Республиканская партия раскололась по вопросу о дальнейшей помощи Украине: некоторые ее представители подталкивают администрацию Байдена сделать больше, в то время как изоляционистское крыло пыталось резко сократить поддержку Киева, обвинив администрацию в том, что и так она зашла слишком далеко, и пообещало никаких пакетов впредь не одобрять. Среди таких скептиков — напарник Дональда Трампа по президентской гонке сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Неспособность администрации озвучить четкую цель одобренной помощи на миллиарды долларов чревата тем, что все больше конгрессменов будут отказывать в будущих запросах, сказал специальный представитель США на Украине при администрации Трампа Курт Волкер. “Самый большой риск заключается в том, что вы больше не получите от Конгресса финансирования”, — подчеркнул он.

Член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон (республиканец из Огайо), выдвинул поправку о запрете финансирования Украины, пока Конгресс не получит от Белого дома давно обещанную стратегию. Эта поправка попала в Закон о национальной обороне об ассигнованиях на финансовый год, который начинается в сентябре. Штаб Дэвидсона на просьбу дать комментарий не ответил. Законопроект обычно принимается в конце года на совместном заседании обеих палат и в настоящее время ожидает голосования в Палате представителей.

Опытные сотрудники Конгресса заявили, что одно то, что администрация Байдена, провалила сроки, — обычное дело как для демократов, так и для республиканцев, поскольку на Капитолийском холме в принципе редко когда их соблюдают, даже если они прописаны в законе.

“Если вы думаете, что, указав некий крайний срок для отчетности в Законе о национальной обороне, вы добьетесь его автоматического соблюдения, то забудьте об этом, — сказал старший научный сотрудник и директор программы по Ближнему Востоку в Центре новой американской безопасности Джонатан Лорд, бывший сотрудник Комитета по вооруженным силам Палаты представителей. — Мне случалось получать искомые отчеты после мольбы, криков и причитаний — и нескольких лет проволочек”.

Помощь США сыграла решающую роль в поддержке Украины, а Вашингтон глубоко втянулся в конфликт, в котором формально не участвует, и в результате оказался привязан к целям руководства Украины. Чиновники администрации неоднократно заявляли, что решать, когда и на каких условиях заканчивать боевые действия, предстоит Киеву. Президент Владимир Зеленский заявил, что его цель — освободить всю территорию Украины, включая полуостров Крым, который Россия присоединила в 2014 году.

Администрация Байдена и Киев не всегда находят общий язык насчет военных потребностей Украины на поле боя. “Они и так уже весьма разочарованы: им кажется, что мы не даем им всего необходимого”, — сказал Волкер.

Совет национальной безопасности США на просьбу прокомментировать готовность украинской стратегии не откликнулся.

На фоне попыток контрнаступлений со стороны ВСУ Маккол последовательно подталкивает администрацию к тому, чтобы разрешить Украине бить по России предоставленными США армейскими тактическими ракетными системами большой дальности (ATACMS), которая может поражать цели на расстоянии почти 320 километров.

<...>

Украине разрешено использовать реактивные системы залпового огня малой дальности и артиллерию для поражения целей на территории России, но пользоваться оружием большей дальности ей запрещено. Сообщается также, что США попросили Великобританию дать Киеву указание Украине не бить по территории России ракетами большой дальности Storm Shadow.

“Мы поддерживаем помощь Украине, но не вслепую. С самых первых дней путинской спецоперации мы просим администрацию Байдена-Харрис разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть”, — заключил в электронном письме высокопоставленный член сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. — Президент Байден и вице-президент Харрис обязаны предъявить эту стратегию не только нам, но и всему американскому народу, и их промедление говорит или о том, что у них ее нет, или что они боятся ее обнародовать”.

Авторы: Джек Детч (Jack Detsch), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon)