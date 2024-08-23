Логвинов: ЕС находится в фазе перехода к военно-политической конфронтации с РФ

Фактически глава евродипломатии актуализировал основные принципы взятого Брюсселем в отношении России долгосрочного курса, отметил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз уже задействовал все свои ресурсы для противостояния России и находится в фазе перехода от глобального противостояния к прямой военно-политической конфронтации, заявил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя последнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который выразил поддержку вторжению ВСУ в Курскую область и ударам западным оружием по территории РФ.

"Фактически глава евродипломатии актуализировал основные принципы взятого Брюсселем в отношении России долгосрочного курса. Вряд ли теперь у кого-то могут остаться сомнения в том, что задействовавший абсолютно все имеющиеся в своем распоряжении ресурсы Евросоюз находится в состоянии перехода от глобального противостояния с нашей страной к прямой военно-политической конфронтации с нами", - заявил российский дипломат.