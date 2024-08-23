Логвинов: ЕС сам увязал свою дальнейшую судьбу с исходом СВО РФ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Последнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля свидетельствует, что Евросоюз сам увязал свою дальнейшую судьбу с исходом специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил ТАСС исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя последнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который выразил поддержку вторжению в Курскую область и ударам западным оружием по территории РФ.

"Похоже, евробюрократию спустили с американской цепи. Или она сама сорвалась, увязав дальнейшую судьбу европроекта с исходом СВО", - заявил Логвинов. Он подчеркнул, что Евросоюз "стремительно превращается в милитаристский блок". "На практике это означает не просто увеличение производства вооружений [для Украины], но и прямое указание конкретных целей для его использования", - подчеркнул российский дипломат.