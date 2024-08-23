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Военное обозрение

Швейцария заявила о решении присоединиться к программе ЕС и НАТО «военная мобильность»

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Источник изображения: topwar.ru

Федеральный совет формально нейтральной Швейцарии заявил о решении Берна присоединиться к программе стран Евросоюза "военная мобильность", в рамках которой предполагается обеспечить возможность использования гражданской логистической инфраструктуры для транспортировки военной техники и живой силы армий стран НАТО.

По плану руководства альянса, логистические пути будут объединять страны Западной Европы с сопредельными России восточноевропейскими странами. На направлениях "военной мобильности" осуществляется реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов и подъездных путей, кроме того расширяются возможности взлетно-посадочных полос гражданских аэродромов.

В частности, строится железнодорожная магистраль Rail Baltica протяженностью 870 километров, которая пройдет через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это позволит использовать инфраструктуру прибалтийских постсоветских лимитрофов для перемещения военных грузов и военнослужащих по территории Европы. Позже в логистический маршрут предполагается включить Финляндию, что позволит расширить транспортные возможности на скандинавский регион, что фактически обеспечит включение стран Северной Европы в так называемый "военный Шенген", который активно продвигается руководством НАТО.

Реализация проекта активизировалась в 2023 году, когда в транспортные маршруты была включена автомобильная и железнодорожная инфраструктура Украины, Польши, Румынии и Молдавии. В частности, в перспективе обеспечить логистику НАТО предполагается включением в "военный Шенген" переоборудованных под европейскую колею молдавских и украинских железнодорожных путей.

В июле текущего года швейцарские власти объявили о выделении Киеву финансирования, предназначенного для восстановления железнодорожных путей, ведущих к транспортным коридорам в страны Евросоюза и являющихся частью логистических маршрутов, по которым осуществляется доставка военных грузов боевикам киевского режима.

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