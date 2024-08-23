Военный эксперт Матвийчук: ВСУ под Курском останутся отрезанными от снабжения

В Курской области противник может оказаться в изоляции без необходимого снабжения, что станет очередной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 августа в беседе с «Известиями» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Под Курском, я полагаю, мы проводим войсковую операцию на изоляцию группировки [ВСУ], отсечение ее от центра логистики и полное ее уничтожение. Ни о каком вытеснении, я думаю, речь не идет, речь идет именно об уничтожении. <...> Снабжение уже практически прекращено: заканчиваются боеприпасы, питание, медицинская помощь, а самое главное, заканчиваются люди», — сказал он.

Собеседник издания добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, и его союзники не жалеют людей. Наступление под Курском было обосновано исключительно политическими целями, пояснил военный, таким образом Киев попытался продемонстрировать хоть какие-то успехи, а Запад под руководством хочет затянуть конфликт, чтобы навредить России.

При этом РФ продолжает достигать успехов по освобождению территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), в частности под Дзержинском и Красноармейском (украинские названия Торецк и Покровск соответственно), взятие которых также перекроет снабжение ВСУ в определенных районах.

Ранее в этот день сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области. В ходе атаки морпехи уничтожили пулеметное гнездо и пулеметный расчет, а также живую силу противника.

Накануне американский телеканал NBC News, ссылаясь на чиновников и экспертов, сообщил, что на Западе обеспокоены грядущими перспективами для ВСУ на фронте. Предполагается, что если украинские военные намерены закрепиться в Курской области, то они могут стать легкой целью для ударов. Кроме того, аналитики предупредили, что линии снабжения ВСУ могут быть перенапряженными, поскольку Украина пытается и атаковать под Курском, и защищаться на остальных направлениях.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. С начала боевых действий ВСУ потеряли свыше 4,4 тыс. боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.