«Довольно гибкая артиллерийская установка»: в западной прессе оценили российское самоходное орудие «Флокс»

Источник изображения: topwar.ru

На недавно состоявшейся выставке «Армия-2024» ВС РФ представили систему 2С40 «Флокс», на которую обратили пристальное внимание западные специалисты.

Мы наблюдаем, как российская полевая артиллерия пополняется новыми изделиями

- отмечается в связи с этим в издании Defensa.

Как указывается, «Флокс» находится в эксплуатации с 2023 года, а несколько экземпляров уже участвуют в боевых действиях в зоне СВО:

Это довольно гибкая артиллерийская установка, поскольку она стреляет различными типами 120-мм снарядов – как фугасными, так и минометными. Эта бортовая пушка задумана как многоцелевое оружие.

Источник изображения: topwar.ru

Боевая часть с полуавтоматической системой стрельбы расположена на грузовике 6х6 с бронированной кабиной и вместимостью, достаточной для размещения четырех военнослужащих. В качестве средства самообороны выступает крупнокалиберный пулемет с ленточной подачей, установленный в верхней части кабины.

Источник изображения: topwar.ru

Техника, обладающая замечательной тактической мобильностью, весит около 20 тонн в боеготовом состоянии и может развивать скорость около 90 км/ч по шоссе

- говорится в испанской прессе, давая оценку «Флоксу».

Источник изображения: topwar.ru

Максимальная дальность действия фугасных боеприпасов составляет 13 км, а снарядов минометного типа 7,6 км. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Время развертывания составляет всего 60 секунд. По бокам и в корме расположены металлические выдвижные конструкции, облегчающие расчету транспортировку боеприпасов из магазина в казенную часть. Боекомплект составляет 60 выстрелов.