«Довольно гибкая артиллерийская установка»: в западной прессе оценили российское самоходное орудие «Флокс»

Источник изображения: topwar.ru
На недавно состоявшейся выставке «Армия-2024» ВС РФ представили систему 2С40 «Флокс», на которую обратили пристальное внимание западные специалисты.
- отмечается в связи с этим в издании Defensa.
Как указывается, «Флокс» находится в эксплуатации с 2023 года, а несколько экземпляров уже участвуют в боевых действиях в зоне СВО:
Источник изображения: topwar.ru
Боевая часть с полуавтоматической системой стрельбы расположена на грузовике 6х6 с бронированной кабиной и вместимостью, достаточной для размещения четырех военнослужащих. В качестве средства самообороны выступает крупнокалиберный пулемет с ленточной подачей, установленный в верхней части кабины.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в испанской прессе, давая оценку «Флоксу».
Источник изображения: topwar.ru
Максимальная дальность действия фугасных боеприпасов составляет 13 км, а снарядов минометного типа 7,6 км. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту. Время развертывания составляет всего 60 секунд. По бокам и в корме расположены металлические выдвижные конструкции, облегчающие расчету транспортировку боеприпасов из магазина в казенную часть. Боекомплект составляет 60 выстрелов.