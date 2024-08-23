Замминистра обороны РФ провел встречу с командующим сухопутными войсками НОАК

Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Ли Цяомином, на которой были подняты вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин находится в Российской Федерации с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего сухопутными войсками России [Олега Салюкова]", - говорится в сообщении.